Piden "oraciones" para dos bebés: "Están en manos de los médicos y de Dios"

Estos dos bebés, Milagros y Tobías "están peleándola para salir adelante". Sus familiares solicitan a la comunidad "ponerse en oración" por la recuperación de estos pequeños. "Están en manos de los médicos y de Dios", dijeron a Elonce TV.



La mamá de Milagros contó a Elonce TV que el estado de salud de su hija es "delicado", aunque "tengo mucha fe de que va a salir de esta situación". La beba "nació con el síndrome de cardiopatía congénita".



Milagros "tiene turno para el 9 de mayo, le pondrán `parches` y cuando tenga seis o siete kilos, la van a operar". La niña, según contó su mamá "nación con Síndrome de Down, no tiene la misma fuerza que cualquiera de nosotros, para defenderse, pero tengo mucha fe que se va a sanar". La pequeña se encuentra "con respirador artificial y ya dos veces le pasaron sangre".



Gabriela, es mamá de Tobías. "Ingresé con mi bebé, que estaba en estado crítico. Durante varios días vine, lo hacía atender y me ´mandaban con él a mi casa. Sólo pido ayuda, ahora para que Dios me ayude para que mi hijo pueda salir adelante", relató a Elonce TV.



"En el último parte médico me dijeron que ahora está con una neumonía, está con varios medicamentos, no le entra aire a los pulmoncitos. Sólo me queda esperar a que mejore, él está peleándola para salir adelante". Elonce.com.