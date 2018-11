Tensión, reclamos y llantos: las reacciones tras tremendo choque en Paraná

Mientras varios jóvenes yacían sobre el pavimento a la espera de la llegada de la ambulancia, se vivieron dramáticas escenas en la zona de Almafuerte y Deán J. Álvarez, donde un Chevrolet Celta, de color rojo, embistió a dos Ford Galaxy que estaban estacionados, dejando como saldo cuatro heridos, uno de ellos en muy grave estado."Mirá cómo quedó mi auto. Con qué trabajo yo. No tiene carnet ni nada", decía el propietario de uno de los vehículos que sufrió severos daños por la colisión, según pudo saberEn medio de la desesperación de los presentes, una chica suplicaba entre lágrimas: "No le peguen" a quien aparentemente manejaba y llamaba a la reflexión: "El auto tiene arreglo, una vida no".Sin embargo, y en medio de diferentes acusaciones, uno de los dueños de uno de los rodados siniestrado resaltaba: "Mirá cómo está mi auto, que me voy a quedar tranquilo" y se desencadenó una escaramuza cuando uno de los presentes intentó agredir a uno de los supuestos involucrados. La Policía y otras personas lograron disuadirla.De fondo se escuchaba a un policía reclamando que pidan otra ambulancia, mientras el llanto desconsolado de una mujer daba cuenta del momento de dramatismo que se vivió poco antes de las 6.30 de este domingo y del cualfue testigo.