Video: Fuerte cruce en clase por el reclamo en defensa de la universidad pública

En el marco de las medidas de protesta que encabezan docentes universitarios, con el apoyo de parte del alumnado, en reclamo de una recomposición salarial y en contra de las políticas de ajuste del gobierno nacional, este martes por la tarde estaba prevista una actividadPara sumar adhesiones a las actividades, los docentes y alumnos que encabezan las jornadas de protesta de las Facultades de Trabajo Social y Ciencias de la Educación, pasan aula por aula, para invitar el resto. Pero, según consideró una de las estudiantes,se registró en una de las aulas, cuando el profesor Joaquín Arias dictaba su clase de Derecho del trabajador y la seguridad social, no permitió el ingreso para el convite.El docente les explicó que, si querían pasar a escuchar la clase, podían hacerlo, pero para exponer su invitación, tenían que esperar a los últimos cinco minutos.Además, fueron sus mismos alumnos los que dijeron que no querían escuchar la invitación, ya que preferían continuar con el dictado de los contenidos de la clase.Los alumnos en protesta insistieron, a los gritos y al sonar de los bombos, que el reclamo era en defensa de la universidad pública. Incluso, desde el fondo se escuchó una voz que dijo: "¡Vaya a la universidad privada!". A lo que el docente les respondió: "Trabajo en una universidad privada"."El profesor no vive del salario docente. Los que trabajamos del salario docente tuvimos un aumento del 5%. Este profesor es un privilegiado", dijo una de las trabajadoras adheridas al Sindicato de Trabajadores Docentes Universitarios de Entre Ríos (Sitradu).Se recordará que AGDU, el sindicato de base de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu), rechazó y calificó de "vergonzosa" a la nueva propuesta salarial presentada este lunes por el Gobierno nacional, que consiste en un 5% en mayo (ya abonado) y un 5,8% en agosto, no acumulables.Fuerte cruce. El intercambio que mantuvieron ambos docentes, de una facultad y de otra, el de Económicas les respondió: "Doy clases en una facultad privada, ad honorem. Gratis".A lo que le retrucaron: "Por qué no trabaja gratis acá, en la universidad pública", le insistió la docente en medio de aplausos irónicos.Desde el otro lado, los docentes y alumnos que encabezan las jornadas de protesta de las Facultades de Trabajo Social y Ciencias de la Educación, rebatió: "Universidad de los trabajadores, y al que no le guste, se jode. Se jode!".La discusión finalizó cuando el docente de Económicas cerró la puerta.El episodio fue registrado por una de las alumnas de Ciencias Económicas, quien lo calificó de "irrespetuoso y violento"., pero esto es irrespetuoso y violento, una vergüenza", expuso.