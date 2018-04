La declaración de sacerdotes es clave para "reconstruir este gran rompecabezas"

Policiales Comienza la declaración de sacerdotes en el juicio contra el cura Ilarraz

El ex cura José Dumoulin calificó a la jornada de este lunes en la que declaran él y otros cinco sacerdotes en el marco del juicio que se le sigue a Justo José Ilarraz por presunto abuso y corrupción de menores, como "un día largamente esperado" ya que según apuntó, el testimonio de los religiosos es "importante para que aporten qué es lo que saben, a fin de reconstruir este gran rompecabezas".Es que declaran hoy los sacerdotes Diego Rausch, David Hergenreder, Leonardo Tovar (actualmente en Quilmes, provincia de Buenos Aires); Norberto Agustín Hertel y Osiris Daniel Agustín Ponce, al igual que el ex sacerdote José Dumoulín.De acuerdo a lo que señaló el ex sacerdote "son días históricos" para que se logre la condena efectiva y una respuesta a las víctimas.