Promueven la creación del programa "Primero El Casco"

El Concejo Deliberante de Paraná tiene en estudio un proyecto de ordenanza, presentado por el edil Emanuel Gainza (Cambiemos), que prevé la creación del programa "Primero El Casco", iniciativa que faculta el Departamento Ejecutivo Municipal a compensar el cobro de la multa por la falta del mismo, a los motociclistas y/o sus acompañantes que acrediten la compra del referido elemento de seguridad, con posterioridad a la infracción.



La acreditación, según establece la norma, se establecerá mediante la presentación del comprobante de compra correspondiente, a nombre del infractor, ante el Juzgado de Faltas de la Municipalidad de Paraná, dentro de los cinco días de notificada la falta. Este beneficio será aplicado al particular por única vez.



En los fundamentos del proyecto, Gainza destaca que las multas impuestas por la falta de casco no persiguen un fin recaudatorio, destacando que lo que se busca es modificar conductas sociales y evitar que se repitan en el futuro, en resguardo del derecho a la vida.



Sobre el particular, el legislador hace referencia a una estadística brindada por el Servicio de Terapia Intensiva del Hospital San Martín, la cual revela que hasta el 23 de diciembre de 2017 se habían registrado prácticamente la misma cantidad de accidentes que en 2016.



Este último año hubo 61 accidentes graves en moto, en los cuales 15 personas perdieron la vida; en tanto que en 2017 estos ascendieron a 60 y el número de fallecidos como consecuencia de los mismos, fue de 14.



Otro dato importante aportado, fue que durante el primer semestre de 2017 el uso del casco alcanzó un 75 por ciento, en tanto que a partir de julio de ese año se redujo a un 65 por ciento.



El informe que da sustento a la iniciativa destaca que en relación al número de fallecidos, el ciento por ciento de los casos se debió a traumatismos de cráneo por la no utilización del casco reglamentario; detallando que de las personas accidentadas el 35 por ciento queda con secuelas, el 30 por ciento se recupera sin ningún problema y aproximadamente el 33 de ellas mueren.