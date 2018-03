El pedido del hijo de una entrerriana desaparecida en vísperas al 24 de Marzo

El significado de cada 24 de Marzo

"Soy hijo de padres desaparecidos", se presentó ante, Gastón Hugo Mena. "Mi papá es Hugo Francisco Mena y mi mamá, Graciela marta Álvarez, ellos fueron desaparecidos el 19 de abril del ´76", sentenció.El 19 de abril del ´76 sus padres fueron secuestrados junto a otros compañeros de militancia de la Juventud Peronista Montonera en una casa de José León Suarez, en la zona norte del Gran Buenos Aires."El comandante que estaba al mando del operativo dio la orden para que fusilen a los chicos que se encontraban en esa casa, que éramos cinco, nos llevaron al fondo y el soldado al que le dieron la orden no se animó a dispararnos", rememoró ante"Tuve una infancia en la calle", reveló. Es que fueron sus tíos los que se hicieron cargo de él, pero un día escapó de la casa para pasar a ser "una sombra" en la estación de trenes de Constitución.Un día, ya siendo adolescente, Gastón se chocó con Eva Castillo, una mujer que trabajaba con Abuelas de Plaza de Mayo, quien lo ayudó a reconstruir su historia, a "armar el rompecabezas de mi vida"."A ponerme esa mochila que tenemos los nietos y los hijos por la búsqueda y la recuperación de la identidad", le contó este hijo de desaparecidos aHace algunos años se mudó a Paraná. Volvió a formar pareja y tuvo una nena. Decidió venir a Entre Ríos por su mamá, que había nacido en Cerrito."En lo personal, es un año que es muy fuerte, porque cuando uno se levanta, lo que piensa es en encontrarse con esa persona querida y buscada. Siempre digo que los 24 de marzo, en el mes de la Memoria, para nosotros, que buscamos la identidad, es un mes de mucha fuerza, de voluntad y de mucho sufrimiento porque removés todo, otra vez", respondió."Siempre pedimos que el pueblo argentino colabore en las marchas porque no solo le pasó a 30.000 familias, le pasó a todos. Esta historia es nuestra, no es de otro país. Es la historia negra de nuestro país", instó.