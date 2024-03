Putin prometió castigar a los autores de la masacre en un concierto en Rusia

"Un preparado y organizado asesinato en masa"

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, prometió que serán identificadas y castigadas todas las personas que perpetraron el ataque terrorista en la sala de conciertos Crocus City Hall, ubicada en la provincia de Moscú."Todos los autores, organizadores y los que ordenaron este crimen recibirán su justo e inevitable castigo. Sean quienes sean, quienquiera que los haya mandado. Repito: identificaremos y castigaremos a cada uno de los que están detrás de los terroristas y que prepararon esta atrocidad, este golpe contra Rusia y nuestro pueblo", declaró durante un discurso a la nación.En ese contexto, el mandatario recordó que 11 personas, entre ellas los cuatro autores del atentado, fueron detenidas. Estos criminales "intentaron huir y se dirigían a Ucrania, donde, según datos preliminares, se les había preparado una 'ventana' en el lado ucraniano para cruzar la frontera estatal". Mientras tanto, los organismos estatales trabajan para encontrar a sus cómplices que "les proporcionaron transporte, planearon rutas de escape del lugar del crimen y prepararon escondites de armas y municiones"."Ya es evidente que nos enfrentamos no solo a un atentado terrorista planeado cuidadosamente y cínicamente, sino a un preparado y organizado asesinato en masa contra personas pacíficas e indefensas", enfatizó el presidente ruso, agregando que los agresores llegaron para matar "a sangre fría y deliberadamente" y disparar a quemarropa contra ciudadanos y niños rusos.Así, Putin comparó a los terroristas con nazis y destacó que planearon organizar "una ejecución de espectáculo, un acto sangriento de intimidación".El mandatario señaló que Rusia espera colaborar con los países que comparten sinceramente su dolor y están listos para "unir los esfuerzos en la lucha contra el enemigo común, el terrorismo internacional, contra todas sus manifestaciones"."A los terroristas, asesinos e infrahumanos que no tienen y no pueden tener nacionalidad, les espera un destino poco envidiable: la represalia y el olvido. No tienen futuro", concluyó.