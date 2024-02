Trabaja de recolector, se recibió de abogado y festejó en el camión compactador

Un mensaje de agradecimiento

José Israel Hernández Chávez, residente de Matamoros, Tamaulipas, fue destacado como un ejemplo de tenacidad y aspiración a superar obstáculos. A pesar de trabajar como recolector de basura en la región, el joven de 21 años alcanzó un hito notable al graduarse como licenciado en Derecho de la Universidad de Matamoros.Desde 2018, este joven originario de Tamaulipas combinó su trabajo como recolector con sus estudios universitarios, demostrando una determinación constante para alcanzar sus metas, a pesar de los desafíos económicos que enfrenta. Su historia ha generado gran atención en las redes sociales, inspirando a muchos con su ejemplo de perseverancia y dedicación.A través de su perfil de Facebook, el joven de 21 años compartió con alegría y orgullo fotografías junto a su familia, novia y compañeros de trabajo, mostrando su radiante felicidad por obtener su título universitario. Sin ocultar sus raíces ni el trabajo que lo llevó hasta este momento, posó junto a su camión de basura, lo que provocó que su historia se difundiera ampliamente en línea.En la descripción de la publicación, Israel expresó su gratitud hacia todas las personas que lo acompañaron en su camino. Además, compartió su felicidad y emoción por haber completado esta importante etapa de su vida.“Una graduación es el resultado del esfuerzo, constancia y disciplina que se ha puesto en el objetivo de terminar mi carrera sin duda es un momento muy especial que no debe pasar desapercibido y las palabras y frases de mi graduación siempre serán bienvenidas para mí. Primeramente, gracias a Dios me siento muy orgulloso y feliz por este logro alcanzado agradeciendo en especial a mis padres, hermanas, Novia y amigos que fueron parte de este logro”, dijo en su posteo en dicha red social.Cabe señalar que no menciona el nombre de la universidad en la que llevó a cabo sus estudios; sin embargo, su posteo rápidamente se hizo viral en redes sociales, pues en cuestión de tres días, recibió varios comentarios de personas cercanas y no conocidas, para felicitarlo por su logro. Fuente: (ElTrece)