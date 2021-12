Advierten que Ómicron podría reinfectar a curados del coronavirus

"Creemos que esa infección previa no proporciona protección contra la infección debida a Ómicron. Sin embargo, es de esperar que les proporcione protección contra el ingreso en el hospital y la muerte. Eso es bastante grande porque la infección previa solía proteger contra Delta y ahora con Ómicron no parece ser el caso", explicó en una rueda de prensa, Anne von Gottberg, una científica sudafricana que asesora a la OMS.



Von Gottberg, vicepresidenta del Grupo Asesor Técnico sobre la Evolución del SARS-CoV-2 de la OMS, agregó no obstante que sí cree que las vacunas "protegerán contra la enfermedad grave".



"Hemos visto un aumento constante de la protección utilizando vacunas con las otras variantes. Las vacunas siempre han resistido para prevenir la enfermedad grave y el ingreso en los hospitales y la muerte", insistió la experta, microbióloga clínica del Centro de Enfermedades Respiratorias y en el Instituto Nacional de Enfermedades Transmisibles de Sudáfrica.



Von Gottberg precisó que ayer en Sudáfrica se notificaron más de 8.000 nuevos casos y señaló que ese país está entrando a la cuarta ola.



"Estábamos en el período intermedio entre la tercera ola, que fue por Delta, donde las cosas estaban muy tranquilas y el número de casos era muy bajo. Y ahora están aumentando a un ritmo rápido", advirtió, citada por la agencia de noticias DPA.



Al respecto, la experta aseguró que "muchos de los infectados tienen una infección previa".



"Parece que hay un predominio de Ómicron en todo el país. Fue identificada a través de la secuenciación en al menos cinco de nuestras provincias que tienen datos de secuenciación y creemos que en las otras provincias simplemente no se identificó todavía porque fueron secuenciadas", explicó.



Por su parte, el director de Emergencias de la OMS en África, Salam Gueye, lamentó que "cada vez son más los países que notifican sobre la nueva variante desde que se secuenció por primera vez en Sudáfrica".



"Ghana y Nigeria se convirtieron en los últimos países africanos en detectar la Ómicron. A nivel mundial, más de 20 países notificaron ya la nueva variante. Se espera que la Ómicron se detecte en más países a medida que las autoridades nacionales intensifiquen las operaciones de vigilancia y secuenciación", expresó.



Aunque se está investigando para saber si la nueva variante es más contagiosa, causa una enfermedad más grave o tiene un impacto en la eficacia de la vacuna, Gueye resaltó que "su aparición es un duro recordatorio de que se deben redoblar los esfuerzos para frenar la transmisión de la Covid-19".



Asimismo, aprovechó su intervención para agradecer "la rapidez y la transparencia con que Botsuana y Sudáfrica alertaron al mundo de ella".



"Nos permitió empezar a organizar una respuesta eficaz. Debemos aprovechar esta oportunidad y actuar con rapidez para intensificar las medidas de seguimiento, detección y control de la propagación de Ómicron", aseguró el experto.