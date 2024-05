Colectarán donaciones para merenderos con una fiesta solidaria en Paraná

Invitan a sumarse a una fiesta solidaria prevista para este domingo 12, desde las 15, en el polideportivo de barrio El Morro; el ingreso será un alimento no perecedero para la olla comunitaria `Melenitas despeinadas´ y el merendero `Pancitas llenas, corazón contento´.Habrá juegos, música en vida, demostraciones de bailes, zumba y otras actividades; además de venta de tortas fritas.“Atravesamos momentos muy difíciles, y la demanda y las necesidades son cada vez mayores; siempre organizamos eventos para recaudar fondos, pero no alcanzan”, aseguró auna de las organizadoras del evento solidario, Jesica Escobue.“Asistimos a 70 familias en Puerto Sánchez y cada vez se suman más porque los despidos son masivos y eso ocasiona que despidan a quienes se dedican a tareas de limpieza y cuidado de niños. Es una cantidad de gente importante la que queda sin trabajo”, comentó.“En el merendero `Pancitas llenas, corazón contento´ de barrio El Morro sustentamos a 170 familias. Hay días en los que no podemos dar la leche o la comida por la falta de insumos, por eso nos unimos para organizar este evento a fin de reunir los elementos necesarios para sustentar nuestros comedores y a las familias de nuestros barrios”, completó Lola Escobue.Los interesados en colaborar con dinero pueden hacerlo a través de transferencias bancarias al alias yema.caja.cava.mp