“El 70% de las intervenciones del Copnaf están vinculadas a casos de violencia”

El 25 de abril de cada año se evoca el Día Internacional de la Lucha Contra el Maltrato Infantil. La fecha fue instituida por UNICEF para generar concientización sobre la necesidad de erradicar todo tipo de violencia hacia las infancias y adolescencias.“Es un día para concientizar y visibilizar sobre la problemática porque la violencia es más que una marca por un maltrato, también es una burla fuerte hacia un niño, un insulto, o el chirlo, pellizcó y tirón de orejas. Son conductas aceptadas y naturalizadas socialmente siendo que las declaraciones de derechos de los niños refieren que está prohibido el maltrato y el castigo físico a los niños”, explicó ala directora de Protección Integral para la Infancia del Copnaf, Ruth Pennachini.Y continuó: “Quedan secuelas en la personalidad, las emociones y en el desarrollo social de una persona, en interrelaciones que establece, y que tal vez ni siquiera se da cuenta, pero son consecuencia de esos pequeños maltratos”.“Casi el 70% de las intervenciones del Copnaf están vinculadas a casos de violencias, tanto físicas como casos de negligencia en la falta de cuidado por padres que tal vez también fueron víctimas de maltratos”, reveló Pennachini.De igual manera, la funcionaria provincial aclaró que “Copnaf no está para sancionar y juzgar lo que hace una familia, sino para ayudar y colaborar con aquellos que tal vez se dieron cuenta de patrones de conductas violentas que traen de generaciones anteriores y reconocen que quieren cambiar y criar a sus hijos de otra manera, pero no saben cómo”.Al preguntarle a Pennachini por los reclamos por celeridad al organismo provincial, ésta respondió: “Trabajamos, desde diciembre -cuando asumimos- para efectivizar la atención y con los pocos recursos disponibles, porque esta es una gestión de austeridad”.“Las raciones que llegaban a los comedores para alimentar a los niños eran de 25/50 pesos, lo que da cuenta de la falta de actualización de esos valores desde hace años”, apuntó y anticipó que “el mes próximo, esas partidas aumentarán a 350/400 pesos y se otorgaron fondos para movilidad a las diferentes coordinaciones de departamentos a fin de que los operadores puedan estar más cerca de las problemáticas en el territorio e intervenir más tempranamente”. “Queremos llegar a la promoción de derechos y la prevención de situaciones de violencia”, sentenció Pennachini.Asimismo, dio cuenta de relevamientos en las residencias del Copnaf y capacitaciones sobre tareas de cuidado y crianza respetuosa a los promotores de derechos.Consultada a Pennachini por los reiterados pedidos de localización de menores alojados en residencias del Copnaf, ésta explicó: “Se trata de niños que ya sufrieron maltratos”. “Estos lugares no son centros cerrados y los niños y adolescentes no están privados de su liberad en esos espacios, entonces, tienen la posibilidad de salir y si bien se puede conversar con ellos que no es saludable que estén en la calle si no vuelven, pero son situaciones que se dan por un malestar previo en el niño y adolescente por situaciones que ha vivido y por las cuales tuvo que intervenir el Copnaf”, expuso y sentenció: “Son situaciones que después afectan a la convivencia”.Cualquier persona puede denunciar un caso de maltrato infantil comunicándose al 102 en Paraná y, en el interior de la provincia, ante las áreas municipales denominadas ANAF; o las comisarías y fiscalías.