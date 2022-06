Señalizaron la Unidad Penal 2 de Gualeguaychú como Sitio de la Memoria

En la Unidad Penal Nº 2 de Gualeguaychú, estuvieron detenidos presos políticos durante la última dictadura cívico-militar, y la señalización forma parte del relevamiento que lleva a cabo la Dirección Nacional de Sitios y Espacios de Memoria, a través de la Secretaría de Derechos Humanos de Nación en conjunto con las áreas correspondientes de la provincia y el Municipio.



“Como todos saben durante la dictadura militar allí estuvieron presas muchas personas por cuestiones políticas y se señalizó ese sitio, al par que venimos haciendo un trabajo con el intendente y los legisladores, entre el gobierno provincial y el local para el cierre de la UP2 de Gualeguaychú, que es una de las cárceles más antiguas del país y en la reubicación de los internos en distintas partes de la provincia. En ese proceso la señalización del sitio tendrá que ver con que una vez adoptado otro destino, uno vinculado a la recreación y otro al centro cívico, quede señalizado lo que pasó allí durante la dictadura”, explicó la ministra Romero luego del acto.



Informó que para que se pueda dar el cierre de la UP2, “precisamente hay una obra de gran envergadura en El Potrero (UP9), la cárcel que está a pocos kilómetros de esta ciudad en la que se están construyendo cinco módulos nuevos para albergar más cantidad de internos”, agregó.



“Son estas las historias que tenemos que contar porque terminan rescatando el valor de la Democracia". En este sentido, Romero afirmó: “El hecho del recuerdo reafirma los valores de la democracia argentina. Desde 1983 en adelante, hemos venido mejorando y profundizando nuestra democracia, que se ha consolidado en la conquista de derechos. Estos triunfos se los debemos a todas esas luchas, a esos relatos y organizaciones que hemos logrado transitar y mantener de generación en generación”, opinó.



Durante el acto de señalización, Pietragalla Corti expresó: “Para nosotros poder estar señalando este espacio tan simbólico es muy importante porque tiene que ver con mantener la memoria. Venimos trabajando fuertemente para recuperar el tiempo perdido de esas señalizaciones que durante cuatro años de neoliberalismo no se llevaron adelante. Para mantener viva la memoria colectiva, la del barrio, de las ciudades, de la provincia y del país y contrarrestar los discursos de odio negacionistas que afloran en gran parte del mundo”.



El intendente Piaggio explicó que la señalización se dio "a raíz de una demanda planteada desde los organismos de DDHH y desde ex presos políticos".



"Desde la Municipalidad canalizamos a las autoridades provinciales y nacionales, a través de un proyecto elevado en octubre del 2020, la solicitud de la señalización de la Unidad Penitenciaria N°2 como sitio de Memoria”, indicó el presidente Municipal al tiempo que afirmó: "Vamos a cerrar definitivamente el penal para abrirlo a la comunidad como un nuevo espacio de encuentro, de desarrollo del arte y la cultura de nuestra ciudad".



A su turno, el senador Jorge Maradey, indicó: “La Unidad Penal 2 de Gualeguaychú fue un lugar de encierro de muchos compañeros durante la época de la dictadura, pero además tiene una historia que está graficada en un libro que se llama ‘Casa Trágica’ de Mario César Grass”.



“Como ahora se va proceder al desmantelamiento de esta unidad para pasar a la UP9, queremos dejar un lugar donde signifique la memoria de lo que los compañeros han pasado ahí dentro. Entonces, la señalética quedará como memoria de los detenidos durante la última dictadura militar”, enfatizó el senador.



Por su parte, la diputada Mariana Farfán, sostuvo: “La señalización de esta Unidad Penal no solo se enmarca en las políticas de DDHH sino que además significa un reconocimiento de compañeras y compañeros que por razones políticas estuvieron presos en esta unidad penal, no solo en la época de la dictadura, sino previamente ya en 1974, se alojaban ahí detenidos y detenidas políticas”.



“La UP2 es un lugar paradigmático que tiene que ver con la historia de Gualeguaychú y con la identidad del barrio inclusive y ahora pasa a ser un símbolo y un recuerdo para la comunidad y para familiares de las y los detenidos políticos muchos hoy desaparecidos”, agregó la diputada.



En tanto que el subsecretario de Derechos Humanos de Entre Ríos, Daniel Paduán, expresó: "Para la provincia es muy importante continuar con los señalamientos para identificar como Sitios de Memoria estos lugares que funcionaron como centros clandestinos de detención, tortura y extermino para el conocimiento de las nuevas generaciones".



Finalmente, el director de DDHH de la Municipalidad, Matías Ayastuy, manifestó: “También hay una demanda de los vecinos y vecinas del barrio Murilla de que se pueda relocalizar la UP y este proyecto va en sintonía con esa decisión aportándole una mirada histórica desde la perspectiva de la memoria popular”, añadió el funcionario municipal.



Del acto participaron la secretaria de Justicia, Adriana Pérez; el subsecretario de DDHH, Daniel Paduán; el coordinador del Registro Único de la Verdad, Marcelo Boeykens; la directora nacional de Sitios de Memoria Lorena Battistiol, concejales de Gualeguaychú, funcionarios provinciales y municipales.



Además, estuvieron presentes miembros de la Asociación de Familiares y Amigos de Detenidos-Desaparecidos y ex Presos Políticos de la ciudad de Gualeguaychú y otros organismos de derechos humanos locales.



La señalización fue declarada de interés del Senado de la provincia.