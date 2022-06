Colón vivió una gran jornada patria con la Promesa de Lealtad a la Bandera

Foto 1/2 Foto 2/2

La Municipalidad de Colón realizó este lunes 20 de junio el acto conmemorativo por el Día de la Bandera y el 202º Aniversario del fallecimiento del Gral. Manuel Belgrano en calle Urquiza entre Hernández y Cot. La ceremonia reunió a cientos de niños, niñas y familiares que acompañaron la "Promesa de Lealtad a la Bandera Argentina". Luego de la lectura del Decreto Oficial N° 0356/2022, se entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino y de la Marcha de Entre Ríos, interpretadas en lengua de señas.



Las palabras alusivas estuvieron a cargo de Natalia Coronel, docente de la Escuela N°1 "Juan José Paso"; luego, el Presidente Municipal José Luis Walser, el Viceintendente Ramiro Favre y alumnos colocaron una ofrenda floral en el busto que rinde homenaje a Manuel Belgrano situado en Plaza Washington. Finalmente, el Padre Jorge Charreun realizó la invocación religiosa para recordar la importancia de esta fecha en la historia argentina. La promesa fue tomada a los alumnos por el Director Departamental de Educación Eduardo Paredes.



Participaron de la ceremonia representantes de fuerzas de seguridad, de educación y de instituciones locales, concejales y funcionarios municipales. Además, estuvo presente el Ballet "No Me Olvides" con una puesta escena que incluyó danzas folclóricas y una intérprete de lengua de señas acompañada por dos asesoras sordas interpretó la canción a la Bandera.



El Intendente José Luis Walser, reflexionó sobre este momento cumbre para cientos de niños y niñas, e hizo un llamado a la revalorización de la Patria y nuestro emblema: "Hoy en este día tan maravilloso pero tan importante para ustedes, prometen lealtad a nuestra bandera, esa misma que en horas históricas de nuestra Patria y nuestro país, fue el cobijo y la guía de hombres y mujeres" dio el Intendente de Colón.



"La bandera tiene que seguir siendo nuestra guía, porque todos los que estamos acá, con mayor o menor responsabilidad, debemos trabajar juntos para construir una mejor ciudad, una mejor comunidad y por supuesto un mejor país" sostuvo además.



"Si algún día están lejos de su país, de su familia, de su casa, de su Ciudad y se sienten tristes, pueden mirar al cielo. Allí, al igual que hoy, van a estar los colores de nuestra bandera y el sol iluminándonos. Quiero decirles que son nuestro orgullo; no lo olviden nunca. Viva nuestra bandera Argentina y viva la Patria", exclamó José Luis Walser al dirigirse a los cientos de niños y niñas que realizaron la Promesa.



Embanderamiento de espacios públicos

Como viene sucediendo hace varias semanas y para los diferentes actos y conmemoraciones, la Municipalidad de Colón instó a la comunidad a embanderar sus viviendas y a las instituciones los frentes de los edificios. El Municipio hizo lo propio en plazas, monumentos, edificio municipal y espacios públicos. Para conmemorar la fecha y también para el próximo 9 de julio, se colocaron banderas argentinas en calles y avenidas sobre San Martín, Avenida Perón, 12 de Abril y en la Costanera Quirós.