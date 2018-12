Por concurso se adjudicaron más de 100 cargos de supervisor

En el Concurso Extraordinario de Títulos, Antecedentes y Oposición de supervisor, se concursaron 130 cargos de inicial, primario y sus modalidades y 43 de secundario y educación física.



Pero se adjudicaron 84 de inicial, primaria y sus modalidades y 23 de secundaria y educación Física. Mucha gente no optó o sea 107 cargos. En muchos casos los docentes no optaron. La toma de posesión de los supervisores será el 18 de febrero



Para concursar los docentes realizaron una capacitación de agosto a noviembre, de tres módulos, con residencia, elaboración de proyecto y defensa de coloquio, los que fueron evaluados, conformando ahí el orden de mérito.



La presidenta del CGE, Marta Irazábal de Landó dijo que "hoy es un día para celebrar, este concurso es una fiesta para el Consejo General de Educación, una fiesta a la estabilidad docente, una fiesta en la profesionalización docente porque cada uno de ustedes con el mayor esfuerzo se ha preparado durante todo este año, concurso cuya inscripción comenzó en 2017 y que logramos formalizar este año".



Resaltó que "fue un gusto trabajar con mis compañeros vocales, con la presienta de Jurado de Concursos, con la directora de Superior, Marcela Mangeón y todos los gremios docentes, porque tuvimos representantes de todas las entidades y coco a codo pudimos ir armando la comisión, ir dando respuesta a los docentes, armando los distintos módulos para después tener el proyecto y su defensa".



Landó destacó que "esto es producto de un concurso de antecedentes y oposición y este lunes tenemos la adjudicación con la toma de posesión diferida para el 18 de febrero de 2019".



Resaltó que "necesitamos supervisores que sean hábiles en gestión, que acompañen a las instituciones educativas, sobre todo en esta época de cambios".



De la ceremonia de apertura participaron la presidenta del Consejo General de Educación, Marta Irazábal de Landó; la presidenta de Jurados de Concursos, Analía Matas; el Secretario General de Agmer, Marcelo Pagani; las vocales Rita Nievas y Marisa Mazza, directores de nivel y departamentales, docentes.



Por su parte, la presidenta de Jurados de Concursos, Analía Matas, dijo estar "orgullosa del trabajo en conjunto desde el Consejo General de Educación y los gremios docentes, pensando siempre en el bienestar de los docentes".

Matas resaltó que "hacía entre 9 y 7 años que nos e realizaban concursos de supervisores, siendo este el último tramo del escalafón docente". Estabilidad En la oportunidad, Pagani destacó que "reconocemos que a los largo de estos más de seis meses un trabajo valiosísimo, fundamentalmente de todos los vocales a cargo de todo el proceso concursal".



El secretario General, expresó "desde Agmer un reconocimiento muy grande al trabajo de la secretaría de educación, a cargo de Liliana Forastieri y el equipo que la acompaña".



Pagani resaltó que "en cuanto a estabilidad laboral no se han frenado los procesos que permiten hoy a los compañeros acceder a la estabilidad, que es fundamental para los trabajadores que nos permite a partir de ella desarrollarnos en nuestro trabajo y proyectos de vida".



Reiteró: "Valorar este proceso concursal que hoy vamos a finalizar" y celebrar también que paralelamente "hemos cerrado la inscripción para el año que viene poder realizar un nuevo concurso de ingreso, pase, traslado, que permitirá este circuito virtuoso, donde los compañeros ingresan a la titularidad".