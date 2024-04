PYMES pronosticaron “una mayor crisis y destrucción masiva de empleo”

El sector pyme alertó por la ausencia de un plan productivo y comenzó a reaccionar ante perspectivas negativas que trascenderán todo el 2024, con reducción de planteles de trabajadores y deserción en exposiciones de negocios. La concentración de las inversiones en grandes empresas multinacionales para sectores vinculados a la energía, el gas, la minería y el petróleo dejó desprovisto a los empresarios de pequeñas y medianas empresas que esperaban medidas para aliviar el recorte del gasto y la licuadora de los ingresos.Según un informe de la consultora Claves, “durante el último trimestre de 2023, el Producto Interno Bruto (PIB) registró una nueva contracción interanual del 1,4%, siendo el tercer trimestre consecutivo en presentar guarismos interanuales negativos”. El mismo estudio pronosticó que “la caída registrada durante el primer trimestre 2024 anticipa guarismos del orden del -7% interanual”.Durante el inicio del 2024, el Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE) continuó mostrando variaciones negativas, cayendo 4,3% versus enero del año anterior. “Los niveles actuales se asemejan a los existentes en el escenario pre-pandemia”, destacó el análisis de Claves. Asimismo, remarcó que “en línea con lo previsto, se estima que la actividad económica profundizará su caída hacia el corto plazo”, pero subrayó que “restará conocer si las medidas enunciadas para la recuperación podrán incidir con éxito en la reversión de la tendencia actualmente vigente”.En la última edición de Automechanika Argentina, la exposición que reúne a los sectores automotrices y autopartistas del país, se vendieron todos los stands disponibles y desde la organización señalaron que se trataba de un efecto “habitual”, cuando se buscaban nuevos clientes ante una crisis de ventas. Apenas días después, desde la Cámara Argentina de la Industria Ferial (CAIFE) alertaron por “una preocupante reducción en la cantidad de expositores y en la inversión en ferias y exposiciones venideras”.“Esta tendencia tiene un efecto dominó en toda nuestra cadena productiva ya que afecta no solo a las empresas que organizan y participan en estos eventos, sino también a las comunidades locales y a la economía en general por ser una industria transversal que promueve el turismo”, sostuvo el presidente de CAIFE, Pablo Ruda. En ese ámbito, existe una fuerte preocupación “por la falta de referencias a temas fundamentales para el crecimiento económico del país como la industria, las pymes y la producción”, durante la cadena nacional que realizó el presidente Javier Milei el lunes pasado. “Consideramos que estos aspectos son cruciales para el desarrollo de la economía y el bienestar de la sociedad en general”, aclararon.Ruda destacó: “Creemos que el diálogo constructivo entre el gobierno, las empresas y la sociedad civil puede ayudar a encontrar soluciones para reactivar la economía y generar empleo. Continuaremos trabajando arduamente para fortalecer nuestra industria y contribuir al crecimiento sostenible del país. Invitamos a todos los actores involucrados a sumarse a este esfuerzo conjunto y a seguir apostando por el desarrollo de ferias y exposiciones como motor de reactivación económica y de generación de oportunidades”.Según destacó Claves, “la producción industrial de las medianas y pequeñas empresas experimentó una fuerte contracción interanual durante el primer bimestre de 2024”, lo que generó que “la variación acumulada a febrero de 2024 alcanzó el -21,7%, siendo la capacidad utilizada estimada para las industrias pyme del orden del 70,9%”. “Se proyecta que durante el 2024 la producción industrial pyme seguirá mostrando una tendencia declinante respecto de los niveles verificados en 2023, de hasta un -7% interanual”, sostuvo el informe.Obligada por la recesión que sufre el grueso de sus socios, la conducción de la Unión Industrial Argentina (UIA) se vio forzada a exhibir las tensiones en el interior de la entidad y volcó la primera crítica, con reclamo, al Gobierno nacional. Esa jugada se activó, a pesar de que el presidente Daniel Funes de Rioja y su entorno más cercano dan por descontado que no tendrán respuestas positivas. “No habrá baja de impuestos este año y, mucho menos, subsidios para mejorar el consumo y la producción”, admitió, en estricto off the record, un integrante de la mesa chica de la central fabril.El malestar del círculo rojo productivo dejó de ser una advertencia y pasó a actos concretos. “En abril, se abrió la canilla de los despidos. Las fábricas ya no pueden sostener salarios de trabajadores que no tienen nada para producir. Esta situación y estas decisiones son parte de una realidad que veníamos advirtiendo, pero que en el Gobierno escucharon y no atendieron. Dejaron que se llegue a esto”, se quejó el CEO de una empresa con plantas en el norte del país. (Perfil)