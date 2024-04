Créditos hipotecarios: claves a tener en cuenta para construcción y refacción

Las claves a tener en cuenta

Ampliación y refacción de viviendas

El Banco Hipotecario, desde el mes que viene, volverá a ofrecer préstamos UVA para comprar, construir, refaccionar o terminar viviendas.El Hipotecario ofrecerá desde mayo próximo. Si se toma como referencia el tipo de cambio paralelo por estos días, sería unLa solicitud y todo el trámite de estas nuevas hipotecas, sin necesidad de acercarse físicamente a la sucursal del banco.Por un lado, habrá una, cuya tasa será la UVA más 4,25% los primeros doce meses Los años restantes la cuota también ajustará por UVA pero con una tasa que llegará al 8,5%. Esto es para personas que acrediten sus haberes en la entidad, ya que tendrán una bonificación del 50% de la tasa fija por los primeros 12 meses de vida del préstamo.. Este monto se encuentra casi $200 mil por encima de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE).El comprador de un inmueble a financiar, cuyo costo sea de US$ 50.000, tendría que poner inicialmente US$ 10.000 de su bolsillo, más unos US$ 4.500 por los gastos que devenga la operación., el crédito a gestionar por el saldo de precio sería de US$ 100.000, por los que la, que. Y como los gastos rondarían los US$11.250, el total a cubrir por parte del comprador ascendería a US$36.250.Para los US$ 250.000 del monto máximo de la línea, se empieza con una cuota de $ 1.262.500, que requiere ganar $5.050.000, y cubriría una propiedad de US$312.500 o más.Los gastos estarían en el orden de los US$28.125 y no se incluyen en el financiamiento, por lo que hay que contar con US$90.625 netos propios para desembolsar.También se presentará una línea para. Con ambas iniciativas el Hipotecario aumenta los montos máximos prestables, ya que actualmente la entidad ofrece créditos atados a UVA por hasta $10 millones, y aplica una reducción de tasa: los créditos vigentes hasta ahora tienen una tasa aplicada de 13,5% por encima de la inflación acumulada."Creemos que en los próximos meses la inflación va a bajar con fuerza y con eso habrá una recuperación del poder de compra del salario. En Argentina hay una demanda reprimida por este tipo de préstamos y queremos abrir el juego para cuando ese momento llegue", dijeron desde el banco.Después del "boom" que hubo en los dos primeros años del Gobierno de Mauricio Macri, el stock de créditos hipotecarios UVA se desplomó en la Argentina. Según datos del Banco Central, en marzo apenas representaba el 0,1% del PBI del país. La morosidad es de menos del 1%.