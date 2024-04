Aumento del 11% en mayo no es para todos los jubilados y pensionados: por qué

Economía Oficializaron el pago de un bono para los jubilados nacionales durante mayo

El aumento del 11% en mayo no es para todos los jubilados y pensionados. Ese porcentaje, según la inflación de marzo, lo va a percibir solo un tercio de los jubilados y pensionados. Para el resto, habrá 4 modalidades de aumentos: 0%, 6,95%, 7,29% o 7,82%.: No tienen aumento. Recién tendrán un aumento en junio porque disponen de un régimen especial con movilidad trimestral. Suman 200.000.: Prestaciones no contributivas cobrarán $ 203.099 cuando en abril percibieron $ 189.898. Es un incremento del 6,95%. Suman 1,4 millones.: cobrarán en mayo $ 222.113 cuando en abril percibieron $ 207.026. Es una suba del 7,29%. Son 400.000En abril, la jubilación mínima fue de $ 171.283,31 y en mayo pasa a $ 190.141,60, una suba del 11%., en total el ingreso mínimo subió a $ 241.283,31 y en mayo ascenderá a $ 260.141,60. ($ 190.141,60 + 70.000). En este caso,Así, con el 11% de aumento en mayo, los jubilados y pensionados que recibieron plenamente los aumentos (27,18% en marzo, 27,4% en abril y 11% en mayo) acumularán en 5 meses un incremento del 79,85%.Los jubilados y pensionados con bonos el aumento acumulado a mayo sería del 61,9%. Esto se debe a que el ingreso mínimo sumaría un total de $ 260.141 versus $ 160.712 de diciembre 2023.La PUAM pasó de $ 139.570 a $ 222.113 un incremento del 59,14%.Las PNC pasaron de $ 128.999 a $ 203.099: un incremento del 57,44%A marzo, la inflación fue del 51,6%. Con un 10,8% en abril y un 9% en mayo (estimación del REM- Relevamiento de Expectativas del Mercado del Banco Central), la inflación a mayo sumaría el 83,1%. En distintos porcentajes, en los 5 primeros meses continua la caída del poder de compra de los jubilados y pensionados, por encima de la fuerte caída de los últimos 7 años.Los que además del bono, tienen derecho al 82% del SMVM, el cálculo es incierto porque dependerá del incremento del Salario Mínimo en mayo. En abril están cobrando un 2,11% más que en marzo.Los jubilados docentes nacionales y docentes universitarios no tienen en abril ningún aumento y tampoco en mayo porque se rigen por un régimen especial con aumentos trimestrales, en marzo, junio, septiembre y diciembre.