Prestamos: cuánto dinero dan las billeteras virtuales y qué requisitos piden

Cuánto dinero dan las billeteras virtuales y cuáles son los requisitos

Debido a la difícil situación económica por la que atraviesa el país, en medio de aumentos y sueldos que corren por detrás de la inflación, a muchos argentinos les cuesta cada vez más llegar a fin de mes. En este contexto, hay quienes evalúan recurrir a un préstamo personal para poder cubrir las necesidades más urgentes.Para aquellos que no están bancarizados o no califican para acceder a créditos de financieras, las billeteras virtuales pueden ser una alternativa posible para acceder. Pero, ¿cuánto dinero prestan y qué requisitos piden?No obstante, más allá de calificar y antes de tomar una decisión convendrá tener en cuenta una serie de cuestiones para evitar caer en deudas impagables en un futuro.Bronda a los usuarios la posibilidad de acceder a "una línea de crédito de un modo transparente, seguro y sencillo", según detallaron desde la empresa, a Clarín. De esta manera, es posible contar con una oferta pre-aprobada 100% online, sin firma holográfica ni la necesidad de presentar documentación. También, ofrecen cuotas para consumos sin tarjeta en el marketplace y créditos a vendedores.Además de estar destinados para vendedores que usan Mercado Pago para cobrar y para vendedores de Mercado Libre, los créditos están disponibles también para consumidores que deseen pagar sin tarjeta en cuotas en Mercado Libre, y para usuarios de Mercado Pago en múltiples flujos (como medio de pago en cuotas sin usar tarjeta, adelanto de dinero, etc.)"En un país con tan baja penetración crediticia y en el que existe una necesidad de financiación, ofrecemos una propuesta sin costos ocultos en donde el cliente puede ver en todo momento lo que va a pagar. Además, no hay ningún tipo de comisión por otorgar el crédito o por su mantenimiento", aseguraron desde la compañía.A través de Mercado Pago, los usuarios pueden contar con una línea de crédito de consumo - pagos en cuotas sin la necesidad de una tarjeta de crédito - con una TNA desde 118%, ajustada de acuerdo al nivel de riesgo.El límite de financiación depende del historial crediticio del interesado. Para aquellas personas que no cuentan con historial crediticio, la oferta inicial de crédito de consumo es de $7.500 a $90.000. Al tratarse de un segmento de mayor riesgo y con una mayor tasa de incobrabilidad, se ofrece una TNA más alta. Luego, tras su cumplimiento, se ofrecerán opciones de financiamiento con mayor monto y a tasas menores.Dentro de la aplicación, el usuario puede acceder a un simulador de préstamo personal para ingresar el monto que requiere y los plazos más adecuados para devolverlo (hasta 12 cuotas).Desde la plataforma brindan préstamos personales para hacerle frente a a algún gasto que exceda su capacidad de pago en ese momento. Ualá ofrece un crédito de $ 2.000.000 a devolverlo en un solo pago o hasta en 24 cuotas fijas. No obstante, al monto máximo al que se podrá acceder dependerá del historial crediticio del solicitante.Al momento de elegir la cantidad de cuotas para cancelar la deuda se podrá ver un detalle de los costos, que varían al momento de hacer la selección.Entre los requisitos para poder acceder piden:• Ser ciudadano argentino o residente en el país.• Tener más de 18 años.• No tener deudas registrada en otras entidades financieras por un plazo de 24 meses.La confirmación para saber si se otorgará el crédito es inmediata. Luego, una vez aceptada la oferta del préstamo y cargados los datos, el dinero es acreditado en la cuenta personal de Ualá dentro de las 24 horas hábiles.Para poder evitar retrasos en los pagos de la cuota del préstamo, se podrá elegir la fecha que mejor se adecúe a tu realidad financiera. Es posible elegir entre los días 1, 5 y 10 de cada mes.Con respecto a los términos y condiciones del préstamo: la Tasa Nominal Anual (TNA), la Tasa Efectiva Anual (TEA) y el Costo Financiero Total (CFT) varían según el perfil crediticio del solicitante del préstamo y el plazo elegido.Todos los préstamos son a tasa fija, en pesos y otorgados bajo el sistema de amortización francés con cuotas mensuales y consecutivas. En todos los casos, la TNA, TEA y el CFT aplicable serán informados antes de la aceptación de la oferta de préstamo por parte del solicitante.• Tasa Nominal Anual (TNA): mínima: 125% - máxima 212%.• Tasa Efectiva Anual (TEA): mínima: 228,67% - máxima 605,89%.• Costo Financiero Total: mínimo: 316,04% - máximo 925,37%Si bien la cantidad a la que se puede acceder está sujeta a la aprobación crediticia de quien lo solicite, los préstamos van desde $12.000 hasta $700.000. El depósito del dinero se hace en la cuenta personal de la billetera virtual y suele concretarse en el momento, aunque por cuestiones de seguridad, podría demorar hasta 24 horas.Entre los requisitos piden:• DNI• Una foto selfie que será capturada desde la misma aplicación.• Cada solicitud estará sujeta a una evaluación del perfil y de la actividad del solicitante con Naranja X.Dentro de esos topes, se puede elegir el monto deseado y el plazo a devolverlo. Es posible pagar las cuotas hasta el 10 de cada mes. El dinero se podrá utilizar para hacer pagos con la tarjeta de débito o QR, para hacer trasferencia a otras cuentas personales o de terceros, o extraer los billetes en cualquiera de sus sucursales.El sistema de amortización utilizado es francés. Esto significa que las cuotas son consecutivas durante la vigencia del préstamo y lo que varía son los porcentajes de amortización e interés que las componen.• Tasa de Interés: Fija. Plazo: por un máximo de 24 meses.• Tasa Nominal Anual 199%• Tasa Efectiva Anual 530,43%.• Costo Financiero Total con IVA (CFT TEA) 797,50%.• Costo Financiero Total con IVA (CFT TNA) 240,79%. Ejemplo: Un préstamo de $3.000 en 12 meses. Interés (con IVA): $7223,70. TNA representativa: 207%. Monto total a pagar: $10223,70.