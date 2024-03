El FMI enviará a un alto funcionario a la Argentina en los próximos días

Después de la última misión en febrero, el Fondo Monetario enviará a un alto funcionario a la Argentina en los próximos días. Se trata del director del Departamento del Hemisferio Occidental del organismo, Rodrigo Valdés, quien participará el próximo 26 y 27 de marzo de un evento empresario, en medio de las discusiones con el gobierno para avanzar en un nuevo programa y en las reformas en el Congreso.



Según fuentes del FMI, Rodrigo Valdés tiene previsto participar en el IEFA LATAM Forum, que se celebra en el hotel Four Seasons en Buenos Aires bajo el lema de una "cooperación para un mundo sostenible". Inaugurará el foro junto a Lisa Raitt, vicepresidenta de la banca de inversión global del banco Imperial de Canadá (CIBC) y Javier Gimeno, CEO para América Latina de Saint-Gobain.



Tanto el Fondo como el Ministerio de Economía aseguran que no hay reuniones programadas, pero desde Washington reconocen que las conversaciones "continúan con frecuencia" y que "es práctica habitual que el personal del FMI dialogue con sus países miembros tanto virtualmente como en persona (como en la última visita de la primera subdirectora gerente, Gita Gopinath, en febrero)".



Valdés asumió en mayo del año pasado al frente de su cargo después de ser designado por la titular del Fondo, Kristalina Georgieva, en reemplazo del brasileño Ilan Goldfajn, quien renunció para presidir el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El rol del exministro chileno es clave para la región y para la Argentina porque es quien supervisa el programa con nuestro país.



El funcionario llegará a Buenos Aires en medio de los esfuerzos del gobierno por avanzar en un plan de estabilización para ampliar el préstamo de US$ 44.000 millones obtenido por Mauricio Macri en 2018, que la Argentina sigue pagando, y modificar el programa firmado por Alberto Fernández en marzo de 2022 para habilitar la posibilidad de fondos frescos.



El Presidente Javier Milei aseguró el viernes que la posibilidad de un nuevo acuerdo "está planteado sobre la mesa" y que "podría contemplar desembolsos del Fondo, de otros países y de fondos de inversión que además nos permitieran avanzar hacia el sistema de competencia de monedas con el peso". Y ayer reiteró en un reportaje a La Nación+: "Si yo hoy tuviera 15 mil millones de dólares, hoy abro el cepo".



"Nuestro objetivo sigue siendo apoyar las políticas encaminadas a restablecer la estabilidad macroeconómica en Argentina, protegiendo al mismo tiempo a los más vulnerables. Todavía es prematuro discutir las modalidades precisas del programa", afirman en el FMI, y aclaran el diálogo en curso "no significa que se haya establecido una misión formal para una revisión". La próxima será en mayo.



El Gobierno empezó a explorar la vía de un nuevo acuerdo en medio de las dificultades para avanzar en las reformas prometidas al organismo para reforzar el ajuste fiscal y desregular la economía con apoyo del Congreso. El Senado rechazó el viernes pasado el tratamiento del DNU y, si bien sigue vigente, ahora el oficialismo se expone a que Diputados lo voltee.



El revés parlamentario, a su vez, sumó nuevas dudas sobre el futuro de la nueva Ley Bases que La Libertad Avanza busca que se trate en abril después de su fracaso estrepitoso en las sesiones extraordinarias. Los proyectos incluyen la delegación de facultades extraordinarias, la privatización de empresas y una nueva fórmula previsional, junto con la restitución del impuesto a las Ganancias.





Para evitar una reacción negativa del mercado, el ministro de Economía, Luis Caputo, dio a conocer el viernes que en febrero se alcanzó el superávit fiscal primario y financiero, por lo que se mantiene el "déficit cero". Pero Milei necesita las leyes y el DNU tanto para despejar dudas sobre la "sostenibilidad" del plan en el Fondo, la Casa Blanca y Wall Street.



Caputo recibió el viernes al emisario del Tesoro de Estados Unidos, Brent Nieman, para retomar conversaciones sobre el acuerdo con el FMI y la marcha de las reformas. La jefa del Tesoro, Janet Yellen, es la principal accionista dentro del Fondo. Y tanto ella como Gopinath insisten en que el Gobierno debería reforzar ciertos planes sociales y las jubilaciones, incrementar la recaudación y ajustar subsidios.



Argentina concluyó la última revisión el 31 de enero pasado y recibió un desembolso de US$ 4.700 millones. Desde entonces, el Banco Central compró US$ 10.000 millones de reservas por el cupo dispuesto al pago de importaciones, pero necesita más dólares para abrir el cepo. Y la baja de la inflación gracias a la fuerte recesión y la licuación de pesos genera dudas sobre el ajuste fiscal.