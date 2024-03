El dólar blue volvió a subir y cerró en $1.020

Tras la decisión del Banco Central de bajar 20 puntos la tasa de política monetaria, los dólares financieros saltaron un 5% este martes. Los ahorristas desarman sus posiciones en pesos y se dolarizan ante una tasa real que se muestra aún más negativa que antes.



Los bancos redujeron los rendimientos de los plazos fijos al 70% aproximadamente, impactando tanto en los plazo fijos como en los FCI de money market.



Estos Fondos se pueden rescatar online hacia la cuenta bancaria y redirigir con un par de clicks a la compra del dólar MEP que cotiza a $1036,19, un aumento de 55 pesos respecto del cierre de ayer.



En misma línea pero con las empresas ocurre en el segmento de contado con liquidez. La cotización aumenta casi ochenta pesos y cotiza nuevamente por encima de los $1.072,07.



La brecha del CCL contra el dólar mayorista se ubica en 26,35% y este salto borra toda la caída de los primeros días del mes llevando el CCL a la misma cotización que el cierre de febrero.



El dólar blue, acompaña la suba pero con mayor timidez, avanzando otros quince pesos y acomodándose sobre los $1.020. De esta forma, todas las brechas vuelven por encima del 20% .



El dólar mayorista cerró a $848,50 por unidad, cincuenta centavos arriba del cierre de ayer continuando con su deslizamiento diario.



El valor del billete en el Banco Nación arrancó en $867,50 y en el promedio de los bancos informado por el BCRA a $895. De esta forma, el dólar tarjeta tiene un precio de inicio de $1.388.



El Banco Central concluyó la jornada con compras por US$ 90 millones en el mercado de cambios. Con un volumen operado e en el segmento de contado de US$ 258,78 millones, logró quedarse con el 35% de las divisas en una jornada con un volumen muy bajo respecto de las últimas semanas.



En marzo lleva adquiridos US$ 1.460 millones y desde el 13 de diciembre 2023 totaliza compras por US$ 9.952 millones.



Las reservas brutas, en tanto, cayeron 86 millones de dólares y retroceden a los US$ 28.271 millones.