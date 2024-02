En Entre Ríos se han perdido casi 2000 puestos de trabajo en la construcción

El secretario general de la OUCRA (Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina) Entre Ríos, Walter Doronzoro manifestó la preocupación por la caída de los puestos de trabajos y señaló a Elonce que a nivel provincial se han perdido casi 2000 empleos en el sector.



“En la provincia, que no escapa al contexto nacional, estamos muy preocupados y mantenemos el estado de asamblea permanente en distintos obradores explicando la problemática del sector. Uno nota que hay una contracción en todo lo que es insumos de la actividad de la construcción, que trajo consecuencias en la mano de obra”, dijo el sindicalista.



En este sentido, mencionó que “a nivel nacional se han perdido más de 50.000 puestos de trabajo directo y en Entre Ríos, según un informe de los meses de diciembre – enero, hemos perdido más de 1990 puestos de trabajo”; siendo la capital provincial la más afectada.



“Es evidente que hay una paralización y estamos más que preocupados porque la construcción es la madre de las industrias. Los trabajadores, que no pertenecemos a la casta, no podemos ser la planilla de un Excel, donde cierren los números para un sector y para el FMI”, afirmó.



Por otra parte, Doronzoro se mostró esperanzado en que este viernes, durante su discurso de apertura de sesiones del Congreso Nacional, el presidente Javier Milei “pueda plantear un plan económico donde se hable de la producción, la inclusión, la contención social y de un Estado presente, que no sea meramente ajuste y que el pague sea el que quiere trabajar. Esperamos un diálogo social con representación de todos los sectores”.



Para finalizar, el secretario general de UOCRA volvió a manifestar la preocupación del sector de la construcción: “No queremos pasar a engrosar la fila de los desocupados. Hoy lo único que aumenta es la pobreza, la desocupación y queremos discutir ingresos y tener trabajo digno, decente. Y entendemos que también es una preocupación de las autoridades provinciales y municipales porque hay obras que son necesarias y hacen falta, esperemos que se busque el canal y se dialogue para poder salir adelante con la unidad de todos”. Elonce.com