Cronograma: Anses anunció el calendario de pagos de las prestaciones de marzo

Anses comunicó los calendarios de pagos de marzo para jubilados, pensionados, titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) y de la Asignación Universal por Hijo, Asignación por Embarazo y Asignaciones Familiares y Prestación por Desempleo.



Además, el organismo recuerda que, desde este viernes, las jubilaciones, pensiones y asignaciones tendrán un aumento del 27,18 por ciento por la Ley de Movilidad. En cuanto al bono de 70 mil pesos, se pagará desde el martes 5 para titulares de PNC con documentos terminados en 0, 1, 2, 3, 4 y 5. El miércoles 6 continúa de manera habitual. Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo · DNI terminados en 0: 8 de marzo



· DNI terminados en 1: 11 de marzo



· DNI terminados en 2: 12 de marzo



· DNI terminados en 3: 13 de marzo



· DNI terminados en 4: 14 de marzo



· DNI terminados en 5: 15 de marzo



· DNI terminados en 6: 15 de marzo



· DNI terminados en 7: 18 de marzo



· DNI terminados en 8: 19 de marzo



· DNI terminados en 9: 20 de marzo Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo · DNI terminados en 0 y 1: 21 de marzo



· DNI terminados en 2 y 3: 22 de marzo



· DNI terminados en 4 y 5: 25 de marzo



· DNI terminados en 6 y 7: 26 de marzo



· DNI terminados en 8 y 9: 27 de marzo Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo · DNI terminados en 0: 8 de marzo



· DNI terminados en 1: 11 de marzo



· DNI terminados en 2: 12 de marzo



· DNI terminados en 3: 13 de marzo



· DNI terminados en 4: 14 de marzo



· DNI terminados en 5: 15 de marzo



· DNI terminados en 6: 18 de marzo



· DNI terminados en 7: 19 de marzo



· DNI terminados en 8: 20 de marzo



· DNI terminados en 9: 21 de marzo Asignación por Embarazo · DNI terminados en 0: 11 de marzo



· DNI terminados en 1: 12 de marzo



· DNI terminados en 2: 13 de marzo



· DNI terminados en 3: 14 de marzo



· DNI terminados en 4: 15 de marzo



· DNI terminados en 5: 18 de marzo



· DNI terminados en 6: 19 de marzo



· DNI terminados en 7: 20 de marzo



· DNI terminados en 8: 21 de marzo



· DNI terminados en 9: 22 de marzo Asignación por Prenatal y Maternidad · DNI terminados en 0 y 1: 12 de marzo



· DNI terminados en 2 y 3: 13 de marzo



· DNI terminados en 4 y 5: 14 de marzo



· DNI terminados en 6 y 7: 15 de marzo



· DNI terminados en 8 y 9: 18 de marzo Asignaciones Pago Único · Todas las terminaciones de documento: 7 de marzo al 9 de abril Pensiones No Contributivas · DNI terminados en 0 y 1: 1 de marzo



· DNI terminados en 2 y 3: 4 de marzo



· DNI terminados en 4 y 5: 5 de marzo



· DNI terminados en 6 y 7: 6 de marzo



· DNI terminados en 8 y 9: 7 de marzo Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas · Todas las terminaciones de documento: 8 de marzo al 9 de abril Prestación por Desempleo · DNI terminados en 0 y 1: 21 de marzo



· DNI terminados en 2 y 3: 22 de marzo



· DNI terminados en 4 y 5: 25 de marzo



· DNI terminados en 6 y 7: 26 de marzo



· DNI terminados en 8 y 9: 27 de marzo