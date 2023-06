Inflación: alimentos y bebidas no encabezaron los mayores aumentos en mayo

Este miércoles se informó desde el INDEC que, por debajo de los valores de abril (8,4%).dialogó con la economista Rocío Arce, quien informó queEn primera instancia, aseguró: “El INDEC dio a conocer, como es habitual, el dato de la inflación. Es un poco lo que se preveía: superior al 7%, pero el dato que se dio a conocer es que fue por debajo de lo que fue abril, que fue del 8,4%. Igualmente estamos hablando de una inflación sumamente elevada del 7,8% con un acumulado en estos primeros cinco meses superiores al 42% y un interanual elevado superior al 114%, que me parece que es el dato que llama la atención”.Por otro lado,. Lo que se espera de aquí en adelante es que siga en torno al 7% en los siguientes meses del año”.Entre los incrementos de mayor impacto para los argentinos, la mujer manifestó: “Si vemos los rubros que mayor crecimiento tuvieron durante este mes, vemos en primer lugar lo que es vivienda, electricidad y gas en lo que es en torno superior al 11%. Esto tiene que ver con el aumento de las tarifas principalmente y también el último tramo de la quita de subsidios que se evidenció a partir de abril y mayo de este año”.El dato más llamativo y tranquilizador está en la comida: “”. De todas formas, argumento que “igualmente, cuando vamos a la incidencia, son las que mayor peso tienen en el índice de inflación mes a mes y lo vemos en cada una de las regiones. Esto tiene que ver porque son necesidades básicas que, claramente las familias y los hogares, es a dónde más destinan sus ingresos para subsistir mes a mes”.De cara a los próximos días, dio a entender que espera de parte del Gobierno Nacional: “Pero otra medida más de fondo no se ve para poder combatir o desacelerar la inflación. Hay que entender que estamos en un año electoral y seguramente hasta las PASO no suceda una medida que, por lo menos, que vaya de lleno y de fondo para atacar este tema”.