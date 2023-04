Todavía no devuelven el 10% por compras de carne con tarjeta de débito: por qué

La devolución de 10% en las compras de carne vacuna aún no arrancó. Al anunciar una nueva etapa de "Precios Justos" el Gobierno lanzó un plan para reintegrar la décima parte de una compra de carne si se hacía mediante un medio electrónico de acreditación inmediata que asegurara la registración de la operación y en determinados comercios.Esto sucedió a mediados de febrero yPero corrió todo marzo y los compradores replican quejas por no haber recibido ninguna recomposición en sus cuentas.Ante los reclamos, hacia fines de ese mes desde laSin embargo, entrando en la segunda parte de abril. Según trascendió, surgieronPara poder obtener el reintegro de 10%, la compra debe realizarse a través de tarjetas de débito o con débito en cuenta mediante la utilización de códigos QR.Además, las compras deben realizarse en determinadas carnicerías que a su vez deben estar anotadas en un registro especial.Los responsables de las carnicerías aclararon que no tienen ninguna responsabilidad sobre la devolución del dinero, más que la de emitir el ticket fiscal correspondiente.El beneficio tiene un tope de $ 2000 mensuales, lo que implica compras por un total de $ 20.000.La devolución también opera en caso de comprar los cortes incluidos en el programa "Precios Justos".