Otro gigante de las criptomonedas detiene retiros y admite falta de liquidez

Genesis Global Capital, una de las plataformas de criptomonedas que sufrió la caída de FTX por su exposición, confirmó que contrató al banco de inversión Moelis & Co. para explorar cómo apuntalar la liquidez de sus préstamos y las demandas de sus clientes. La decisión fue tomada después de detener los retiros de su cartera por la imposibilidad de hacer frente a los pagos y la sospecha de que podría caer en bancarrota, y fue confirmada por The New York Times.



“Hemos contratado a los mejores asesores del sector para explorar todas las opciones posibles. La próxima semana presentaremos un plan para el negocio de préstamos. Estamos trabajando incansablemente para identificar las mejores soluciones para el negocio de préstamos, incluyendo, entre otras cosas, la búsqueda de nueva liquidez”, comunicaron desde la empresa, que también estuvo afectada por la caída de otra firma (3AC).



“Iniciamos conversaciones con posibles inversores y con nuestros mayores acreedores y prestatarios, incluidos Gemini y DCG”, dijo el CEO interino de Genesis, Derar Islim, en un memo enviado a los clientes. “Esperamos ampliar estas conversaciones en los próximos días”, agregó, y apuntó que Moelis fue contratado para acelerar estas conversaciones.



Genesis pasó las últimas semanas en búsqueda de capital fresco o bien de llegar a un acuerdo con los acreedores por su exposición a la bolsa de criptomonedas FTX, que colapsó a principios de este mes. La semana pasada, la unidad de préstamos institucionales de la empresa se vio obligada a suspender los reembolsos y la concesión de nuevos préstamos.



La plataforma también reveló que su unidad de derivados tenía alrededor de US$175 millones en fondos bloqueados en su cuenta de operaciones de FTX. Como resultado, la empresa matriz Digital Currency Group (DCG) optó por reforzar el balance de Genesis con un aporte de capital de US$140 millones. El martes, el fundador y consejero delegado de DCG, Barry Silbert, reveló que DCG tenía un pasivo de aproximadamente 575 millones de dólares con Genesis Global Capital, que vence en mayo de 2023.



DCG es también la empresa matriz de CoinDesk, uno de los sitios de noticias especializados en bitcoin y monedas digitales más importantes del mundo, que sirve de referencia para las cotizaciones y novedades del sector.



Islim dijo, sin embargo, que otras divisiones de Genesis siguen siendo plenamente operativas, incluidas su rama comercial y sus negocios de custodia.



Genesis pidió un crédito de emergencia de US$1000 millones de inversores antes de suspender los retiros en su sitio web. Entre los inversores con los que se mantuvieron conversaciones habría estado involucrado Binance, el exchange con mayor capitalización de mercado.



“Hemos tomado la difícil decisión de suspender temporalmente los reembolsos y las nuevas entregas de préstamos en la unidad de créditos. Estamos trabajando con diligencia para apuntalar la liquidez necesaria con el fin de cumplir con las obligaciones de nuestros clientes de préstamos”, dijo un portavoz de Genesis en un comunicado.