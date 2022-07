Los temas claves y urgentes que deberá enfrentar Batakis a corto plazo

Política Silvina Batakis es la nueva ministra de Economía de la Nación

Silvina Batakis, designada como nueva ministra de Economía, deberá completar las tareas pendientes de Martín Guzmán, entre las que se encuentra laBatakis tendrá que reprogramar su agenda para viajar a la capital francesa en momentos en que los vencimientos de la deuda con los Estados europeos se aproximan y se requiere de una nueva negociación para reprogramar los pagos.El encuentro con la organización de acreedores estaba previsto para el próximo miércoles 6 de julio, con el objetivo de obtener una modificación de las metas para el segundo trimestre y renegociar nuevas condiciones de tasas de interés y plazos.La ministra viene de desempeñarse en el manejo de las relaciones fiscales y financieras con las provincias, lo que le augura una gran base de apoyo de los gobernadores, en particular del oficialismo.La urgencia de las cuestiones económicasUna experiencia clave para la futura titular del Palacio de Hacienda resultó su gestión en la cartera de Economía de la provincia de Buenos Aires entre 2011 y 2015, durante el segundo período de Daniel Scioli como gobernador.Su reciente desempeño en el Ministerio del Interior transitó sobre dos ejes claves. Por un lado, debió instrumentar el denominado "Consenso Fiscal" con las provincias para ordenar y armonizar todo el sistema tributario.Sobre este tópico, Batakis consideró que el acuerdo con las provincias apuntó a devolverles "autonomía política".Peropara la flamante ministra, quien deberá manejar con cuidado la actualización tarifaria a partir del recorte de los subsidios al consumo de luz y gas.Al mismo tiempo, no podrá descuidar algunas cuestiones macroeconómicas, como la renegociación de la deuda en pesos que va venciendo y sobre la cual es preciso reprogramar los plazos, para lo cual deberá coordinar con el Banco Central el manejo de la tasa de interés y la asistencia financiera al Tesoro, señala la agenciaA Batakis también le espera ladentro del actual programa de Facilidades Ampliadas, que le permita al país acceder a otro tramo de financiación con fondos frescos y para reforzar el sistema de reservas.Las negociaciones con el FMI comenzarán antes de fin de mes, aunque el organismo le dio al Gobierno argentino un margen de maniobra más amplio para que el cumplimiento de las metas fiscales pueda administrarse a lo largo del año siempre que a fin de 2022 el déficit sea del 2,5% del PBI.El mercado financiero espera ahora señales de la nueva ministra tanto en materia financiera y cambiaria como también en medidas de contención de la inflación.La apertura del mercado de cambios será un termómetro de la respuesta de los mercados ante el nuevo gabinete y la brecha cambiaria entre el dólar oficial y los financieros serán una variable clave a monitorear, que actualmente está en torno al 90 por ciento. No sería novedoso que la incertidumbre política genere una apertura agitada, aunque con la ventaja del feriado por el 4 de julio en Estados Unidos que le dará respiro al dólar CCL por lo menos hasta el martes, aunque no al dólar ilegal.Para responder a una posible corrida cambiaria, Guzmán dejó un colchón previo al anuncio de su salida. Con las restricciones para acceder a los dólares para la importación de determinados productos anunciadas el lunes pasado, el Banco Central acumuló compras por 1.500 millones de dólares esta semana, aunque con ventas el viernes. Será clave la coordinación entre Economía y el Banco Central para cuidar las divisas e incrementar las exportaciones en un momento donde no se contará con el grueso de la cosecha.