AFIP reforzó controles para compras online en exterior

La Dirección General de Aduanas (DGA) optimizó los controles sobre las importaciones realizadas a través de servicios de correo privado (courier) para evitar abusos en el uso de esta herramienta de comercio exterior.



La dependencia de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) modificó la normativa que regula este canal utilizado para ingresar mercadería al país por avión, para restringir la posibilidad de realizar maniobras fraudulentas.



La Resolución General 5190/2022 especifica que el límite establecido para un mismo destinatario, fijado en u$s 3.000, 50 kilos y tres unidades iguales de la misma especie, regirá para cada vuelo.



La norma busca evitar que los operadores dividan sus encargos en un mismo vuelo para que cada envío no supere los u$s3.000 y, de esta manera, excedan el monto máximo establecido.



La norma busca evitar conductas distorsivas identificadas por la DGA respecto de ciertos importadores que violaban el espíritu del régimen, maniobras identificadas que desnaturalizan la finalidad para la que fue creada esta herramienta.



La dependencia de la AFIP realizó las denuncias correspondientes en aquellos casos donde se observó un accionar destinado a impedir o dificultar el adecuado ejercicio de las facultades del servicio aduanero en el control del tránsito internacional de mercaderías.



Actualmente, el régimen de pequeños envíos personales, sin fin comercial, establece hasta cinco de estos pedidos por año, en tanto que para los que tienen fin comercial no rige máximo anual alguno.



Las modificaciones tienen como objetivo "mantener las buenas prácticas del comercio exterior y proteger a los operadores del comercio exterior que cumplen las normas".



El uso de servicios de courier fue creciendo en el último tiempo de la mano del aumento del comercio electrónico, recordó la DGA, que consideró que se trata de una herramienta ágil que simplifica procesos y en los que la Aduana optimiza controles.