El calor impactó en el precio de las verduras: Lechuga y tomate, los más caros

Días atrás algunas frutas y verduras aumentaron su precio, mientras que otras todavía se mantienen estables. Los aumentos se deben a diversos factores: en algunos casos tiene que ver con el impacto que generó la ola de calor sobre los cultivos y plantaciones; en otros la falta de lluvias.Según informó un verdulero a, un cajón de tomates pasó costar $1500 a $4000, en pocos días. “A la inversión hay que hacerla sí o sí porque tenemos la obligación de tener mercadería en nuestro local para ofrecerle a los clientes”, comentó Carlos.En ese sentido, aseguró que su mayor preocupación “es no saber si se va a vender, si vamos a recuperar el dinero invertido. Si se recupera es a largo plazo”.Comentó que “hoy conseguimos el cajón de tomates a $3800, como barato. Pero el cajón de tomates redondos está arriba de $4000. La lechuga es otra de las verduras que incrementó mucho su precio. Costaba $700 el cajón, ahora vale $1600. El problema que tiene es que se marchita enseguida, el tomate aguanta un poco más”.Explicó que la ola de calor impactó en los precios, pero también en el estado de las frutas y verduras. “No aguantan casi nada de tiempo, hay que comer todo casi al instante”, dijo.Mencionó también que “la acelga no se consigue hace varias semanas. El zapallito también aumentó, el cajón se consigue a $1500, cuando antes salía $300”.Por otra parte, manifestó que “el precio de las frutas, en general, se mantiene”. La banana se consigue a $150 el kilo, mientras el durazno a $350 el kilo.Respecto a la opinión de los clientes sobre el aumento de precios, señaló: “algunos lo comprenden, otros piensan que es cosa de los verduleros aumentar, pero no es así. El que puede llevar lleva, el que no lo deja”.