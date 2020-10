Aumenta el control sobre operaciones con dólares bursátiles

El Gobierno revisará con mayor detalle las operaciones de contado con liquidación y MEP. A partir de la Resolución General 864, la Comisión Nacional de Valores (CNV) informó que se va requerir que los mercados donde se concreten operaciones remitan al sistema de monitoreo, en tiempo real, los datos completos de cada una de las operaciones que se registren en sus sistemas informáticos de negociación, incluyendo la identidad de los agentes registrantes y de los clientes (compradores y vendedores) intervinientes en ellas, "como también los datos completos de los comitentes y sus condóminos".



Ante la consulta de este medio, desde la CNV señalaron que la norma apunta a perfeccionar elementos técnicos del sistema de monitoreo que ya existía y remarcaron que es un tema consensuado con la industria que incorpora el tiempo real en el registro de los datos. "La CNV ya recibe los datos de las operaciones que se registran en los sistemas informáticos de negociación de mercado, incluyendo la identidad de los agentes registrantes y de los clientes", destacaron. La norma emitida sostiene que "la mayoría de los países con mercados altamente desarrollados utilizan, para llevar a cabo una adecuada supervisión, sistemas informáticos capaces de procesar grandes volúmenes de información de manera inteligente".



Durante la jornada, las reservas del Banco Central (BCRA) perforaron la línea de los u$s40.000 millones. Desde la autoridad monetaria, sin embargo, intentaron llevar tranquilidad al respecto e informaron en un comunicado que el nivel actual "constituye un respaldo adecuado para morigerar la volatilidad del peso y garantizar los insumos necesarios para continuar con el proceso de recuperación de la actividad económica". En la última rueda las tenencias brutas tuvieron una baja de u$s274 millones, para concluir el día en u$s39.866 millones. Desde el 15 de septiembre, día en que se endureció el cepo, la caída alcanza los u$s2.629 millones.



En lo que respecta a lo sucedido, fuentes oficiales indicaron que hubo una posición vendedora neta en torno a los u$s50 millones. Otra parte importante de la última baja se explica por la caída en la cotización del oro y del yuan. En cuanto a esto último, desde el BCRA indicaron: "Las reservas están compuestas por una canasta de activos que hoy registraron caídas en sus cotizaciones en el marco del temor mundial a una nueva ola de contagios de covid y el impacto que medidas de aislamiento y confinamiento que se toman en varios países generarán en la economía global".



Por otra parte, desde la entidad que dirige Miguel Pesce agregaron que la actual composición de las reservas "brinda al BCRA la posibilidad de disponer de manera inmediata de los recursos necesarios para ejecutar la política cambiaria y responder a los requerimientos de los ahorristas con depósitos en moneda extranjera, mientras se lleva adelante el proceso de normalización de la economía".



La buena noticia de la jornada llegó por el lado del mercado cambiario bursátil, en el cual siguió cayendo fuerte el contado con liquidación: cerró en $152,30, es decir unos $10,30 menos que el martes. Y la caída es más significativa si se toma en cuenta que el 22 de octubre el liqui había alcanzado un techo de $181,06. En tanto, el dólar MEP cayó $8,13 y cerró en $144,85, por lo que también sigue recortando su brecha con el CCL.



"La baja se da por varios factores: viene habiendo una cierta intervención y aparecieron ciertos vendedores, por lo cual, al ser un mercado chico el de los dólares financieros, con que se ofrezca un volumen significativo se trastoca el precio. También la licitación del martes fue muy exitosa y ese es otro canal al que se van los pesos, por lo que puede sacar algo de presión sobre los paralelos", sostuvo la economista de LCG Julia Segoviano.



Por su parte, Leonardo Svirsky, de Bull Market, afirmó: "La caída se explica por venta, venta y más venta de bonos". Ante la consulta de este medio de si se refiere a la intervención de organismos públicos, Svirsky explicó: "No se puede saber quiénes son, porque nadie puede saber quién opera. Pero no creo que haya ninguna empresa que venda en esos volúmenes. Es preocupante que estén entregando bonos del sector público a privados con rendimientos superiores al 15%".



Además, Svirsky se refirió a un "llamado que se hace a los grandes jugadores para que vendan" y señaló que "como el mercado no tiene mucha profundidad van bajando de precios".



En tanto, Santiago López Alfaro, de Delphos Investment, agregó: "Las cotizaciones estaban pasadas de rosca y los cambios normativos, acompañados de la mega emisión, ayudaron".



El que también siguió bajando es el dólar informal, que retrocedió $3 y cerró en $178. De esta forma, perdió $17 en comparación con su valor máximo de $195.