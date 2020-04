Desde el lunes, Banco Entre Ríos atenderá al público solo con turno previo

Cronograma para público general

Solicitud de turnos

A partir del próximo lunes 13, el Banco Entre Ríos comenzará con la atención del público en general y empresas para realizar diferentes operaciones que no sean por ventanilla y según el cronograma dispuesto por el BCRA por terminación de DNI (personas humanas) o dígito verificador del CUIT (personas jurídicas), y con turno acordado previamente a través de la página web www.bancoentrerios.com.ar/mis-turnos-web, sin el cual no se podrá acceder a la sucursal.La atención por cajas queda exclusivamente reservada para el pago de jubilaciones y pensiones del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) o correspondientes a la jurisdicción provincial y sólo los días que indican los cronogramas de ANSES, no siendo necesario para ello la obtención previa de turno. La atención por caja se orienta principalmente a jubilados y pensionados sin Tarjeta de Débito.Desde el lunes 13 y hasta el viernes 17, el público en general sólo podrá realizar operaciones que no requieran atención por ventanilla como: gestionar un préstamo, presentar documentación, acceder a su caja de seguridad, hacer gestiones vinculadas a sus cuentas, pero contando con un turno previo. Los depósitos, extracciones y pagos deberán seguir realizándose a través de los cajeros automáticos y terminales de autoservicio.El horario será el habitual de atención bancaria con una extensión de dos horas después del cierre (de 8 a 15 hs en Entre Ríos).Los clientes sólo podrán concurrir a las sucursales el día de la semana asignado según el cronograma que contempla el último número del DNI (personas humanas) y el dígito verificador del CUIT (personas jurídicas), y con el turno acordado previamente con el Banco.Lunes 13 de abril: 0 y 1Martes 14 de abril: 2 y 3Miércoles 15 de abril: 4 y 5Jueves 16 de abril: 6 y 7Viernes 17 de abril: 8 y 9Los clientes deberán solicitar un turno previamente en la página web del Banco Entre Ríos (www.bancoentrerios.com.ar/mis-turnos-web) y recibirán un comprobante con el día de la cita, identificación de la persona (nombre completo y número de identificación) y ubicación de la sucursal a la que deberá dirigirse.El comprobante le servirá a la persona de permiso de circulación entre su domicilio y la sucursal bancaria.En el marco de la emergencia sanitaria y el aislamiento social, preventivo y obligatorio, el Banco Entre Ríos apela a la responsabilidad y comprensión de sus clientes y les solicita expresamente que sólo se acerquen a las sucursales quienes realmente lo necesiten (con turno acordado) y los beneficiarios que deban percibir sus haberes y no cuenten con la Tarjeta de Débito, a fin de respetar las recomendaciones sanitarias y evitar aglomeraciones e inconvenientes que pongan en riesgo la salud de todos.El Banco Entre Ríos continúa implementando un estricto protocolo de seguridad e higiene para preservar la salud de los clientes y de los trabajadores bancarios, asegurando la limpieza y el cumplimiento de las distancias interpersonales estipuladas por la autoridad sanitaria.El Banco les recuerda a sus clientes que tienen a disposición todos los canales electrónicos para realizar operaciones bancarias de manera cómoda, rápida y segura, las 24 horas: https://www.bancoentrerios.com.ar/cuidarnos. Además, desde las redes oficiales del Banco Entre Ríos (Facebook, Twitter e Instagram) se responden todas las consultas de clientes y usuarios.