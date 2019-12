El dólar subió cuatro centavos y cerró a $62,94

El dólar avanzó cuatro centavos este miércoles a $62,94 en agencias y bancos de la city porteña, de acuerdo al promedio de Ámbito, con lo que lleva 13 jornadas consecutivas por debajo de los $63, en el marco en una plaza condicionada por el cepo hard y con inversores expectantes con la asunción del nuevo gobierno, el próximo 10 de diciembre.



En el Banco Nación, el dólar cerró a $62,25, mientras que en el canal electrónico se consiguió a $62,20.



En el Mercado Único y Libre de Cambio (MULC), la divisa cayó cinco centavos sin variaciones a $59,88 en una rueda en la que operó otra vez con tendencia vendedora y con una baja atemperada por las compras de los bancos oficiales.



El analista Fernando Izzo, de ABC Mercado de Cambios, destacó que "los exportadores se están adelantando a liquidar sus partidas, en vista a que quedan cuatro días hábiles para el 10 de diciembre, fecha a partir de la cual no se sabe si habrá cambios en relación a la política monetaria, y en particular al mercado de cambio".



Agregó que "indirectamente el BCRA compró por intermedio de Banco Nación el remanente sobrante de la divisa para que se mantenga la cotización y además para sumar a sus reservas cerca de u$s 50 millones".



En este contexto, el volumen operado subió un 16% a u$s251 millones.



La moneda norteamericana se mantuvo operando con debilidad y con retrocesos que otra vez fueron acotados por las compras oficiales.



Los máximos se anotaron en los $59,92 con la primera operación pactada, apenas medio centavo debajo de los valores registrados en el cierre previo. La oferta de divisas dominó nuevamente el desarrollo de las operaciones generando bajas de la cotización que fue frenada por la aparición oficial con compras en el sector donde operan los grandes jugadores.



En un escenario de marcada calma y atonía los precios se acomodaron en el nivel de regulación oficial, que los sostuvo en los mínimos anotados en los $59,88.



Para el analista Gustavo Quintana, "sin cambios a la vista, el desarrollo de las operaciones en el mercado local persiste con una tendencia de debilidad de la divisa norteamericana sin que se avizore en el resto de la semana una chance muy concreta de recuperación significativa de la cotización".



El especialista resaltó que "los precios siguen siendo regulados por la actividad de los bancos oficiales que intervienen tanto para acotar las subas como para sostenerlos dentro de un rango predeterminado por los objetivos de la autoridad de control".