Reservas en caída: Desde las PASO se perdieron casi 20.000 millones de dólares

Las reservas internacionales del Banco Central cayeron este lunes a 46.885 millones de dólares, con lo que desde las elecciones primarias de agosto descendieron casi US$ 20.000 millones, pese al control cambiario aplicado por el Gobierno.



Según información oficial, este lunes los fondos atesorados en el Central bajaron US$ 563 millones debido al pago de los bonos BIRAD, emitidos para cubrir la deuda con los fondos buitre.



Con esta nueva caída, la entidad que conduce Guido Sandleris se quedó con menos poder de fuego para frenar la suba del tipo de cambio, ya que las reservas líquidas rondan los 11.500 millones de dólares.



La situación es aún más crítica, ya que en los próximos días se espera un mayor recalentamiento del valor de la divisa, y además se deberán hacer frente a nuevos vencimientos como el del viernes por 300 millones de dólares en Letes.



En lo que va del mes, las reservas del Central registran una caída de 1.817 millones de dólares, producto no sólo del pago de deuda sino también del permanente goteo por intervenciones cambiarias y por la salida de depósitos en divisa norteamericana. .



Hace poco más de una semana, Sandleris aseguró que a partir de los controles cambiarios que se aplicaron a principios de septiembre, se observó una reducción en la tendencia bajista de las reservas y que en los últimos días esa caída representa "menos de un octavo" del nivel posterior a las primarias.



"Se moderó también la necesidad de intervención del Banco Central en el mercado cambiario y la salida de depósitos. Ese goteo está parando y eso es muy importante, porque asegura que contemos con las reservas suficientes para continuar implementando esta política monetaria prudente", indicó.



Sin embargo, la salida de reservas preocupa al Gobierno y también a la oposición, ya que el candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, viene advirtiendo sobre los efectos de esta situación.