Las reservas volvieron a caer y están en 49.880 millones de dólares

Las reservas internacionales continúan en caída y finalizaron el martes en US$ 49.880 millones, tras perder US$ 88 millones frente al lunes.



En lo que va del mes, acumulan una baja de US$ 4.220 millones, según datos oficiales.



A su vez, desde que se llevaron a cabo las elecciones primarias, cuando comenzó la fuerte merma de depósitos en dólares, la pérdida acumulada fue de US$ 15.856 millones.



En el inicio de semana, las reservas habían perforado el piso de los US$ 50.000 millones y este martes profundizaron la tendencia negativa.



Durante la rueda, expusieron un descenso de US$ 88 millones, que se suma a los US$ 117 millones del lunes.



Las reservas cayeron de ese modo en las últimas jornadas a un nivel que no era registrado desde diciembre de 2018.