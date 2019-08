Del campo a la góndola: Los productos aumentaron cinco veces más

Según un relevamiento elaborado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), el consumidor pagó en julio en las góndolas precios cinco veces mayores a los que los productores agropecuarios perciben por su trabajo.



"La brecha de precios entre lo que pagó el consumidor y lo que cobró el productor subió 2,9% en julio frente a junio, impulsada por el incremento en las brechas de la pera y la berenjena, todos con fuertes bajas en los precios al productor", precisó el informe de CAME.



El aumento en la brecha "se tradujo en un leve deterioro en la participación promedio del productor en el valor final del producto, que se redujo a 23,7%", indicó la entidad.



En promedio, el público pagó 5,15 veces más de lo que cobró el productor por sus alimentos en sus campos, cuando en junio la diferencia fue de 5,1 veces, de acuerdo a los datos proporcionados por el Indice de Precios en Origen y Destino (IPOD) que elabora el sector de Economías Regionales de CAME, en base precios de los principales supermercados, más de 700 verdulerías y costos de origen de las principales zonas productoras.



En julio, el IPOD agrícola bajó 0,2%, llevando su desigualdad a 5,47 veces, 13,9% menor a la del mismo mes del año pasado, mientras que el IPOD ganadero subió 8,7%, a 3,89 veces.



Con esos resultados, la participación del productor en el precio final se redujo 1,7%. Asimismo, el informe destacó que de los 25 productos relevados, 13 subieron las brechas y 12 bajaron.



Los productos con mayores disparidades fueron los orientados al mercado externo como la pera, donde el valor se multiplicó por 11 veces; el limón, con una multiplicación de 10,6 veces; la naranja, 9,2 veces y la manzana roja, 8,0 veces.



Los productos con menores desproporciones en el mes, en tanto, fueron: la frutilla, donde los costos desde que salieron de la chacra apenas se multiplicaron por 1,94 veces, logrando una brecha baja, seguido por el tomate 2,34 veces, el huevo 2,45 veces y la papa 2,82 veces.



Entre los alimentos que pasaron este mes al rango de brechas altas, se encuentran la lechuga 6,9 veces, el arroz 6,6 veces, y el pimiento rojo 6,0 veces.



En general, las diferencias "están determinadas por un conjunto de comportamientos, algunos especulativos de diferentes actores del mercado", atribuidas por el informe a "las grandes cadenas de supermercados que se abusan de su posición dominante" y a otros son factores comunes como la estacionalidad o los costos de almacenamiento y transporte.