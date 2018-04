Bancarios ratifican a que fines de esta semana harían dos días de paro

La Asociación Bancaria sostuvo ratificó que analiza la posibilidad de poner en marcha un paro de 48 horas esta semana si no reciben una mejora en la oferta salarial entre lunes y martes, al argumentar que las entidades financieras tienen "astronómicas ganancias" e imponen "hasta julio un aumento de tan sólo el siete por ciento".



El secretario de prensa de la Asociación Bancaria, Eduardo Berrozpe, apuntó: "Los banqueros están imponiendo el paro".



"Hace siete días recibieron una exhortación del propio Ministerio de Trabajo para que supere su oferta, más allá de la actitud que tiene el Gobierno de poner un cepo al salario y no a los precios", apuntó.



En ese sentido, subrayó: "No se descarta un paro de 48 horas" y argumentó que las medidas de fuerza se explican por la "violencia institucionalizada de banqueros y el Gobierno".



"En las primeras 48 horas de esta semana no va a haber asambleas, pero en ese período tiene que haber soluciones", enfatizó, al tiempo que pidió "comprensión" por la interrupción en las actividades del sector.



En declaraciones televisivas, cuestionó a los bancos por entender que "mientras tiene astronómicas ganancias, imponen hasta julio un aumento de tan sólo el siete por ciento".



De ese modo, apuntó: "Pretenden que nosotros esperemos cruzados de brazos la pérdida de poder adquisitivo de nuestra familia".



"Hace cuatro meses estamos en esta negociación y lo que ofrecieron fue un siete por ciento en julio", insistió Berrozpe, quien estimó que "en realidad, es un aumento de poco más de diez por ciento en el año".



El referente del gremio indicó: "La expectativa de inflación futura, según el Banco Central, se fija en más del veinte por ciento".



"Debemos defendernos ante este violento ataque que sufre nuestra economía", insistió.



El viernes pasado, unos 165.000 trabajadores paralizaron el servicio de atención al público y el clearing de los bancos públicos y privados en toda la Argentina en rechazo a la propuesta salarial.



La última oferta fue de un aumento escalonado y no acumulativo de siete por ciento a partir de enero y de dos cuotas del cuatro por ciento desde julio y octubre, respectivamente, tomando como base el haber de diciembre; mientras también incluyó la baja en un 50 por ciento la compensación del Día del Bancario.