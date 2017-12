El medio aguinaldo tendrá retenciones por Ganancias

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) difundió los alcances de las normas vigentes sobre el medio aguinaldo ante la proximidad del pago en diciembre.



Para que el impacto de los descuentos por Ganancias se atenúen, se debía adherir a una ley que prorratea el pago de Ganancias durante todo el año con anticipos mensuales. Pero como no todos los empleadores se adecuaron a la nueva norma, entonces muchos trabajadores en relación de dependencia sufrirán descuentos.



Así, entonces pagarían Ganancias en el aguinaldo quienes hayan recibido aumento en los últimos seis meses, quienes hayan sumado un nuevo empleo que generó ingreso extra, si por inconvenientes de aplicación no se instrumentó el descuento del 8,33 por ciento en alguno de los meses.



Además la otra novedad es que el piso salarial a partir del cual se cobra el impuesto subirá en 2018 a 29 por ciento. De confirmarse la estimación, comenzarán a pagar Ganancias los asalariados en relación de dependencia con remuneración neta en torno a los 30.000 pesos. El umbral sube para los casados con dos hijos hasta casi los 40 mil pesos.



Esto es consecuencia de la ley aprobada el año pasado que prevé un aumento automático del mínimo no imponible.



En diciembre de 2016 el Congreso aprobó la ley 27.346, que dispone que, a partir de 2018, las variables que definen quiénes pagan Ganancias y cuánto tributan se ajustarán según la variación que haya tenido el índice de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte) entre octubre de un año y octubre del año siguiente (en este caso, los períodos serían 2016 y 2017).



El dato correspondiente al décimo mes de este año sería publicado hoy por el Ministerio de Trabajo. Según los cálculos, la variación será similar a la obtenida en las últimas comparaciones anuales, es decir que esto llevaría a una suba de las variables de Ganancias cercana al 29 por ciento.