Sociedad

La Paz

Domingo 16 de Julio de 2017

Familiares de pescadores desaparecidos suplicaron que continúen con la búsqueda

Los familiares de Félix Osmar Maldonado y Roberto Godoy denunciaron que ya nadie los está buscando. "No queremos pensar que porque somos pobres y no tenemos recursos han dejado de buscarlos y no le dan importancia", lamentaron.