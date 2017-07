Exigieron que se refuerce la búsqueda de los pescadores desaparecidos en La Paz

Policiales Crece la angustia de las familias de los pescadores desaparecidos en el Paraná

Familiares y un grupo de amigos de Maldonado y Godoy se hicieron presentes este viernes en la Fiscalía de La Paz para pedirle al Dr. Santiago Alfieri que ordene el refuerzo de la búsqueda de los desaparecidos."Queremos que nos autoricen a ingresar a las distintas islas para sumarnos a la búsqueda, es necesario que se sumen todas las fuerzas con perros y se utilicen todas las herramientas de búsqueda como lo hicieron con otras personas", exigió Alejandra Martínez, esposa de Maldonado.Tras el encuentro con el fiscal, la mujer contó que Alfieri les dijo que "los perros no se pueden sumar porque como ha llovido es difícil que puedan rastrearlos y que a la búsqueda se sumó personal Policial y de Abigeato", pero los familiares de los pescadores creen que "no es suficiente"."Ahora, los amigos y familiares van a continuar con la búsqueda, pero hay lugares que no podemos ingresar porque no tenemos autorización" dijo la mujer de uno de los desaparecidos.Teniendo en cuenta que se trata de familias de pescadores, la situación económica se complica. También destacaron la colaboración del intendente Bruno Sarubi.