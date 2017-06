Llega un "mini veranito" otoñal y luego un fuerte descenso de temperatura

El Servicio Meteorológico Nacional y otros organismos pronosticadores anticipan un incremento de las temperaturas durante los próximos días en la región. El viernes y sábado las máximas en Paraná podrían rondar los 25 grados.Se esperan valores por encima de lo normal desde el jueves 15 y por lo menos hasta el sábado no sólo en Entre Ríos, sino también en las provincias de Buenos Aires, norte de La Pampa, San Luis, sur y centro de Córdoba, sur y centro de Santa Fe.El SMN, advirtió al respecto por la posible llegada delque "es una situación meteorológica en la que los frentes fríos no logran llegar al centro y norte de nuestro país, y predomina aire cálido y húmedo en la región". Se bautizó al fenómeno como "veranito de San Juan" por ocurrir alrededor del 24 de junio, fecha del Santo San Juan Bautista.De acuerdo a lo estimado, todo indica que este años habrá un "veranito de San Juan" adelantado. Hacia finales de esta semanaEl lunes, Cindy Fernández, del Área de Comunicación del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), había anticipado aque se aguardaba un ascenso de las temperaturas para estos días No obstante, los pronósticos a más largo plazo anticipan un fuerte descenso de la temperatura a partir del domingo. Según The Weather Channel, la semana entrante se iniciaría con mínimas de entre dos y tres grados.