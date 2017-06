Efectuaron las primeras evacuaciones en Gualeguaychú

Sociedad Se incrementa el número evacuados en Concepción del Uruguay

Tres familias fueron derivadas ayer a la tarde al Centro de Evacuados en la nave 4 de los Galpones del Puerto de Gualeguaychú. Las mismas residen en proximidades al Camino de la Costa y ya estaban siendo asistidas por la comuna.El coordinador de Defensa Civil, Néstor Pintos, dijo que son doce personas (seis menores y seis adultos) los evacuados. "El río siguió creciendo lo que obligó a trasladar a estas personas a los Galpones del Puerto donde se habilitó el centro de evacuados", destacó."Vamos a utilizar el mismo protocolo que el año pasado, cuando terminamos de evacuar a las familias el 1ro de mayo", informó al hacer referencia a las inundaciones de abril del año pasado, cuando llovieron 25 días en el mes.Pintos llevó tranquilidad, porque si bien el río está en niveles altos,, no obstante aclaró al diarioquede acuerdo a lo que nos vaya a derogar la Represa de Salto Grande y posibles cambios, en la dirección del viento y también debemos tener en cuenta la velocidad. Por ahora tenemos un río estacionario. Durante la madrugada del lunes por la rotación del viento llevó el repunte de 3,72 a 3,82 m, pero luego comenzó a bajar un poco y se estacionó en 3,80 m durante la mañana". En tanto a partir de las 13, comenzó a subir nuevamente a 3,86 y seguía creciendo."De todos modos ya tenemos un plan B para relocalizar a los evacuados en caso de que se inunden los galpones del puerto, pero por ahora eso no va a ocurrir", concluyó.En tanto, ayer a las 8 de la mañana, el intendente Martín Piaggio convocó al Comité de Crisis, para comenzar a delinear un plan de contingencia en caso que el río siga creciendo.Tras la crecida de los ríos Uruguay y Gualeguaychú, éste último ya está en los niveles de evacuación (3,80 m), amenazando a los vecinos del barrio Munilla y Tiro Federal que ya tienen el agua cerca de sus casas, pero hasta ahora en ningún caso el agua ingresó a los hogares, es por eso que aún no hay evacuados.La reunión fue encabezada por el intendente Piaggio, junto al titular de Defensa Civil, Daniel Hernández, el coordinador del área de Seguridad e Higiene de la Municipalidad, Néstor Pintos, los titulares de diferentes fuerzas de seguridad: Prefectura, Ejército, Bomberos, Policía, Gendarmería; y representantes de diferentes áreas municipales de ambiente, obras públicas, poder popular, desarrollo social y la secretaría de Gobierno."Convocamos a esta reunión para reforzar el trabajo conjunto que venimos llevando adelante con las distintas fuerzas. El río nos tiene acostumbrados en la última década debido a la evolución de las sucesivas crecidas, por eso ya estamos preparados para salir a auxiliar a los vecinos que lo necesiten", manifestó el intendente."Estamos en un estado de alerta pero no paralizados, estamos preparados, analizando la situación se tiene prevista, según los vientos pronosticados, una buena perspectiva de no esperar una crecida rápida" explicó Piaggio, que pidió "tranquilidad y prudencia a los vecinos al momento de la transmisión de la información".