Violencia en escuelas: "Se ha degradado mucho la imagen del docente"

La licenciada en Educación, Miriam Pagnoni, encabeza un gabinete pedagógico para intentar prevenir las situaciones de violencia en la Enet Nº 2 de ParanáJunto con una psicóloga y una psicopedagoga, "lo que hacemos es trabajar con los chicos en su integralidad. Cada uno tiene sus particularidades".Durante el programadeexplicó que "cada vez que hacemos entrevistas, que se realizan con todos los chicos que ingresan a la institución y con sus familias, tratamos que el chico sepa que está ingresando en una escuela con determinadas tecnicaturas. Luego, todo lo que tiene que ver con lo conductual lo trabaja la psicóloga y lo relacionado con lo cognitivo la psicopedagoga".Tras sostener que "situaciones graves de violencia no hemos tenido porque se controla a los chicos y se trabaja de manera personalizada", Pagnoni admitió que ", sobre todo acá que recibimos alumnos de muchas zonas barriales, dado que la particularidad de la escuela técnica es que la eligen porque les gusta determinada tecnicatura, más allá de la zona de la ciudad en que se domicilien".. Se ha degradado mucho la imagen del docente", dijo la licenciada. Y continuó: "Creo que los medios de comunicación han tenido mucho que ver con la imagen del docente. Antes se lo veía como alguien respetado, que ejercía autoridad. Hoy,. Nos hemos pasado de un extremo al otro".Bajo esa mirada, el padre que no está involucrado en el sistema educativo formal pierde el horizonte. A veces la mirada de los medios es capciosa y se mezcla más lo político que la realidad".Enseguida aclaró: "No acuso a nadie en particular, sino a todos como sociedad, en la que por ahí preferimos más confrontar, tenemos un diálogo más primitivos y aparecen cuestiones como el golpe que antes eran impensadas", cerró Pagnoni.