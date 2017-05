Agmer Paraná se solidarizó con la docente agredida en escuela Esparza

Sociedad Docente fue agredida por una madre que le recriminó por las notas del cuaderno

Una docente de la escuela Nº 208 Intendente Juan Carlos Esparza fue víctima de una agresión de parte de la madre de un alumno del establecimiento educativo, y otra mujer que su sumó al ataque y que cuenta con antecedentes.", expresó a, Puntel.Opinó que "los habitantes del barrio ven que, por ejemplo, si tienen un problema con los servicios públicos, llaman y no son atendidos, para tener respuestas entienden que hay que poner el cuerpo, por lo que prenden fuego a gomas, hacen piquetes. Estas son cargas y cargas de frustraciones que se van sumando, los problemas de la escuela son uno más"."Entendemos que nuestros alumnos y sus padres, son tan víctimas como nosotros de estas situaciones: Tenemos la posibilidad de organizarnos para pelear juntos", puso relevancia el dirigente gremial.Se necesita, a juicio de Puntel, "mayor inversión, gabinetes de abordaje interdisciplinario: esto significa mayor presupuesto educativo. Esto es una parte, y creemos que muchos de los problemas se van a solucionar".Recordemos que todo ocurrió en la tarde de este lunes. Como todos los días al finalizar la jornada escolar, Mónica y su colega Gimena, subieron al auto, y en un determinado momento escuchan que "alguien dice con malos modos ¡eh vos!" y tras preguntar si era la maestra de tal niño, "empezó a insultarla y reclamarle por las notas" que enviaba en el cuaderno por el comportamiento del menor. Mónica indicó que en un momento intentó calmar a la mujer, pero también fue insultada e incluso amenazada. Y en un determinado momento "se sumó otra mujer que no tiene hijos en la escuela Esparza, pero cuenta con antecedentes en la justicia porque agredió dentro del edificio a la vicedirectora, la secretaria y el resto del personal"."Nos insultó, nos dijo de todo, a mi compañera la hizo llorar. Yo le pedía que se calmaran pero recibía más insultos y agresiones", contó Garcilazo y agregó que la docente atacada no quiso radicar la denuncia."Todas las docentes tenemos miedo porque ya ha habido problemas", indicó la docente y mencionó que habrá personal policial en la puerta del establecimiento en los dos turnos. "Todas estamos expuestas, nos sentimos inseguras. Venimos a trabajar con todo el amor, pero con esto que pasó ahora venimos con miedo".Las autoridades del Consejo General de Educación están al tanto de lo sucedido y desde la escuela Esparza esperan una respuesta "lo antes posible".