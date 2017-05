Indignación entre familiares de Gisela López por la absolución de los acusados

"Gisela no está para defenderse", dijo la madre de la joven a los jueces que absolvieron a los acusados. Ante Elonce TV exigieron que "busquen al asesino". "No hay Justicia", recriminó el hermano de la víctima., Gabriela Monzón, mamá de Gisela López, tras conocerse la sentencia que absolvió a los cuatro acusados por el crimen de su hija: Mario Andrés Saucedo, Elvio Andrés Saucedo, Matías Alejandro Vega, y Rocío Belén Altamirano.Y en esa línea les dejó un mensaje a los jueces que encabezaron el juicio, a los Dres. Ricardo Bonazolla, Ricardo Bonazzola y Cristina Van Dembroucke: "Gisela no está para defenderse".La mujer también apuntó a la investigación que llevaron adelante los fiscales Santiago Alfieri y Carolina Castagno, y a la Policía de Entre Ríos. "En la casa de ellos nunca hubo rastrillajes con perros y drone, solo se rastrilló la parte en la que se la vio. Y ellos tenían la obligación de buscarla. Los fiscales están para trabajar, para buscar al asesino", reprochó."Dejé a mis hijos solos por venir hasta acá, para participar de las marchas, y es una falta de respeto", lamentó la mamá de Gisela."Es un baldazo de agua fría", reconoció ante, Gabriel López, quien aseguró que no esperaba que el crimen de su hermana quedara impune. "Es una falta de respeto y la familia no se hace responsable si a ellos les llega a pasar algo en el pueblo", advirtió.Es que en la puerta de los Tribunales de Paraná, familiares y vecinos de Santa Elena manifestaron su indignación por el fallo judicial."Santa Elena dejará de ser el paraíso de la pesca, para pasar a ser el paraíso de la impunidad", sentenció el hermano de Gisela. "Es un país de mierda en el que la Justicia no existe", lamentó.Familiares y vecinos de Santa Elena que acompañaron la sentencia por el crimen durante una vigilia en la puerta del edificio judicial, también despotricaron contra la Policía y la Justicia."Los fiscales están para defender a los asesinos y qué clase de policía tenemos", se preguntó una vecina que se identificó como "La Negra" Torres. "A los antecedentes de los acusados los conocemos todos en Santa Elena, son goleadores y tienen denuncias por violencia de género", argumentó en relación a Matías Vega ya que había sido denunciado por parte de su pareja, Rocío Marlene Altamirano de 19 años, quien estuvo imputada por encubrimiento para ayudar a aquellos tres."Nunca nadie les tocó el culo porque tenían familiares milicos", apuntó la vecina al tiempo que se preguntó "de dónde sacan para pagar un abogado si son ladrilleros y viven peor que nosotros"."Es una falta de respeto para la ciudad", subrayaron los vecinos. "Ellos se van a tener que hacer cargo si el pueblo se levanta", amenazaron.