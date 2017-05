Crimen de Gisela López: Absolvieron a los cuatro acusados y quedan en libertad

Se dio a conocer el adelanto de sentencia del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná en la causa que investigaba el homicidio de la joven Gisela López, ocurrido en Santa Elena.En el comienzo de la audiencia, el juez Ricardo Bonazolla explicó que la "deliberación en el caso ha sido ardua, pero el tribunal ha llegado por unanimidad al veredicto".y como primera medida, adelantó que "respecto de Rocío Marlene Altamirano, de 19 años, no se emitirá condena en su contra, ya que no se emitió acusación por parte de la Fiscalía; y por tal motivo, se impone la absolución de culpa y cargo de Altamirano", supo Elonce TV.La joven había sido imputada por encubrimiento para ayudar a los otros tres imputados.Cabe recordar que la Fiscalía a cargo de Carolina Castagno había pedido la pena de prisión perpetua para Mario Andrés Saucedo, alias Negro de 54 años; su hijo Elvio Andrés Saucedo de 29 años; y Matías Alejandro Vega, alias Matute de 19 años, por encontrarlos culpables del crimen de Gisela López, la chica de 19 años que desapareció el 22 de abril de 2016, alrededor de las 22.30, cuando salió de la escuela y se dirigía a su casa.El juez concluye que "le asiste razón a la hipótesis de la defensa y todo se produjo en el lugar de la desaparición. Además, se descarta que haya sido trasladada a la casa de Mario Saucedo, ya que no existen elementos probatorios"Además, se argumenta que Gisela estaba a medio vestir y casi todos los elementos que llevaba estaban en el lugar.Por otra parte, afirmó que "a Gisela le dieron muerte en el lugar con un elemento disponible en ese momento que fue el cordón de la bota de la joven"."Descartamos el traslado del cuerpo de Gisela", ya que según dijo el juez, "el cuerpo estuvo recostado siempre sobre su lado derecho y que la muerte fue en el lugar del hallazgo, donde permaneció durante al menos 18 días, lo que coincide con el momento del que fue vista por última vez", explicó."En el lugar del hallazgo del cuerpo, se consumó el ataque sexual violento y posterior muerte", remarcó el juez."Las escasas y débiles pruebas acercadas no son suficientes derribar el estado de inocencia de los tres imputados y arribar a la condena", señaló el juez y agregó que "lamentamos profundamente, que ante tal aberrante hecho se pueda establecer la autoría del crimen de Gisela López", dijo.Por otra parte, se resaltó que "se ha traído a juicio a estas tres personas con testigos y declaraciones débiles que han hablado del hecho a oídas", dijo.El juez explicó que el registro de ADN encontrado en el cuerpo de Gisela no coinciden con los análisis de los acusados.Asimismo, sostuvo que "no se reunieron pruebas incriminatorias en los rastrillajes en el lugar y en la casa de Mario Saucedo"."No existiendo testigo, ni pruebas directas, ni indicios gravosos y concordantes, que permitan arribar a un estado de certeza sobre la autoría del ataque sexual y posterior muerte de Gisela, se impone la absolución de los imputados por los hechos que les atribuyen", remarcó el juez en la lectura del adelanto de la sentencia.Por otra parte, Bonazolla instó a la "Fiscalía a seguir investigando ya que este hecho de tanta gravedad no puede quedar impune", dijo.