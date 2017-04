"Estoy muy en paz, tranquila, no tengo odio ni rencor", dijo la madre de Micaela

Respecto al único sospechoso por la muerte de Micaela, la mujer afirmó: "La justicia y los abogados se encargarán, desconozco de leyes y no voy a hablar de algo que no sé. La justicia se va a encargar y la justicia divina también".Según se pudo saber, Lescano no quiere saber sobre los resultados de la autopsia, ya que quiere recordar a su hija "con la alegría de todos los días, como fue siempre".En relación a la fundación que anunciaron que se creará, Lescano adelantó que "mañana mismo me encargo de formarla legalmente. No sé si se va a llamar MicaelaGarcía o Micaela García".Tras ello, aseveró: "Estoy muy en paz, tranquila, no tengo odio ni rencor".Consultada sobre las manifestaciones de apoyo que fueron recibiendo, y las repercusiones por el compromiso de Micaela, su madre expresó que "yo no me daba cuenta de la dimensión. A veces teníamos discrepancias en temas políticos, y la estuve retando toda la mañana porque no me gustó cómo eligió para hacer el cambio que ella quería".