Con una notoria entereza a pesar de los durísimos momentos que está pasando, Néstor "Yuyo" García, el padre de Micaela, resaltó los principios de la joven brutalmente asesinada, puso de relieve la lucha social que la misma encaraba y resaltó: "Somos todos en parte culpables por permitir ciertas cosas, dejarlas pasar y decir a "mí no me tocó. Esto se tiene que terminar, porque podemos ser cualquiera"."Casi no he llorado porque la Negra lo está disfrutando", fueron sus primeras palabras antey otros medios que también se encontraban transmitiendo en vivo desde Concepción del Uruguay.Enseguida indicó que tomará las banderas de su hija. "No me va a costar mucho, porque la mayoría de sus banderas también son las mías. La Negra tuvo más coraje que yo, porque lo quería llevar a una realidad más grande, quería patear el tablero", enfatizó.Por otra parte, admitió que "esperaba una convocatoria fuerte, pero no esto". Asimismo, acotó: "Sé que a muchos de mis amigos no le gustaron los bombos, pero Micaela era eso. Esa era su vida. A otros no les habrá gustado la clase aeróbica, que por ahí es más para clase media, pero Micaela era todo. A ella la respetaban los que tienen plata, lo que no tiene nada, los que estudian, sus compañeros. Micaela trascendió todo".dijo que le mensaje para la Justicia es que "hay cosas que se deben cambiar"."Hay cosas que se dijeron que hay que hacer. El Presidente dijo que jueces como Rossi no debemos tener. Quieren hacer aparecer esto como que fue una falla de la Justicia, pero es la Justicia la que falla", opinó. Y amplió: "A esto hay que cambiarlo. Meterlo a Rossi en cana, apartarlo de su cargo es como sembrar chinches en el piso, tirar un globo que se reviente y sólo correr la chinche que reventó el globo. Cuando tiremos otro globo va a volver a reventar".Resaltó "el ambiente de compromiso, paz y todo junto porque Micaela era eso. Soy un padre que está de pie en defensa de los ideales de Micaela, pero estoy dolido y quisiera tenerla conmigo".