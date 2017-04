Crece el clamor por Micaela: Habrá marchas en Gualeguaychú, Santa Fe y Paraná

Marcha en Gualeguaychú

Movilización en Santa Fe

En Paraná y Buenos Aires

Se multiplica el clamor por la aparición de Micaela García y en diferentes ciudades habrá movilizaciones y marchas para dar con el paradero de la estudiante y con el fin de hacer oir las voces en un caso que aún no encuentra definiciones concretas, pese a que ya se cumple casi una semana de la desaparición de la joven.La joven Micaela García (21), oriunda de Concepción del Uruguay, desapareció en Gualeguay, donde cursa sus estudios de Educación Física, en la madrugada del sábado cuando salió de un boliche de la vecina ciudad y, pese a la intensa búsqueda aún no hay noticias sobre su paradero."Pacífica y silenciosa" es el lema de la convocatoria que tiene como objetivo marchar en pedido de la aparición con vida de Micaela García en Gualeguaychú. Se concentrarán a las 19, en 25 de Mayo y Avda. Rocamora, y de ahí marcharán hacia los Tribunales de Gualeguaychú.La esquina de bulevard Gálvez y Rivadavia, de la capital santafesina, será el centro de una concentración que se realizará mañana a las 11 para exigir por la aparición con vida de Micaela García, la joven que desapareció el sábado 1º de abril a las 5.30 a la salida del boliche King en Gualeguay, Entre Ríos.La convocatoria, organizada por el Frente de Mujeres Evita Santa Fe con el lema "Ni una Menos, Vivas, Libres y Sin Miedo nos Queremos", espera contar con el apoyo de la ciudadanía santafesina.Cabe recordar que Micaela (militante de la JP Evita) tiene 21 años, es morocha y mide 1,63 metros. Al momento de su desaparición estaba vestida con una remera blanca y un short animal print.Por más datos e información comunicarse al teléfono 03442- 156 48744.Las dos concentraciones-marchas que habrá en Paraná y Buenos Aires serán en simultáneo, a las 17. "Convocamos a toda los entrerrianos a asistir a la concentración #DondeEstaMicaela el día viernes 7 de abril de 2017 en la ciudad de Paraná, Entre Ríos", escribieron en las redes sociales que claman por la aparición de la joven estudiante."Pedimos encarecidamente a todas las personas que nos acompañen en esta marcha. Seamos la voz de Micaela que hoy está callada, seamos tantos que nadie nos pueda ignorar", se señala en la convocatoria.Micaela García desapareció el sábado 1 de abril en Gualeguay, a las 5.30, cuando salía del boliche King. Vestía un short animal print y una musculosa blanca. Hasta el día de hoy no existe información sobre su paradero."Es estudiante de Educación Física de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader), ex gimnasta de la Selección Nacional de Gimnasia Aeróbica, representante de nuestro país en campeonatos panamericanos y mundiales. Es feminista, luchadora contra la desigualdad social, al servicio del barrio y de los chicos. Micaela es hija, hermana, amiga"."Como ciudadanos exigimos a las autoridades que se ahonde en la investigación sobre el hecho y la pronta aparición con vida de Micaela. Concentraremos en Plaza de Mayo a las 17", se indicó desde la organización.