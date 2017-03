Recital del Indio: Familiares de las víctimas conservan las entradas sin cortar

Susana Alonso, la fiscal a cargo de la causa que investiga las dos muertes registradas durante el recital que el Indio Solari, dijo este lunes que a las víctimas no les cortaron las entradas al momento de ingresar al predio en Olavarría."Se está trabajando para que sepamos la verdad y se pague por lo que se hizo", dijo Susana Alonso en declaraciones radiales. Y agregó: "En esta causa lo fundamental son las víctimas. Aún no tengo precisiones, las estoy reconstruyendo y para eso se están tomando declaraciones"."El inconveniente que tenemos -agregó- es que muchas de las personas que vinieron con las víctimas no son de acá (Olavarría), por eso hay instructores de la Procuración que están ayudando en la causa".Al respecto, Alonso destacó la importancia de las declaraciones de la viuda de Juan Francisco Bulacio -uno de los dos fallecidos-; así como la colaboración de los familiares de Javier León, otra de las víctimas fatales, "que aún conservan las entradas para ingresar al recital sin cortar"."No puedo de momento dar más información porque estoy reconstruyendo los hechos para deslindar las distintas responsabilidades, partiendo de la base de que lo más importante son las víctimas, los fallecidos y la cantidad de heridos", concluyó.