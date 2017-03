Se vendieron "al menos 190 mil entradas" para el recital del Indio Solari

La empresa que vendió los tickets para el recital que dio Carlos "el Indio" Solari el 11 de marzo en Olavarría confirmó ante la fiscal Susana Alonso que expendieron "al menos 190 mil entradas", pero aclaró que solo habían contabilizado las entregadas en Capital y Buenos Aires.En ese aspecto, los dueños de la empresa Tuentrada.com, contratada por "En Vivo", aclararon que ese número no incluye los tickets del resto del país, ya que no habían sido rendidas a la casa central de la compañía.Además, fuentes judiciales informaron que la productora a cargo del show había asegurado el concierto para 200 mil espectadores, cuando la capacidad era de 155 mil.Luego de las dos muertes ocurridas en pleno recital, el portal Infobae precisó que los empresarios serán citados a declaración indagatoria "lo antes posible" y la imputación que empieza a perfilarse contra ellos es la de "estrago doloso agravado" por la muerte de personas, que prevé una pena de hasta 20 años de prisión.La fiscal pidió una pericia técnica con especialistas en "manifestaciones" de la Policía Federal y de Bomberos Voluntarios para comprobar a través de los videos tomados por los drones que todas esas personas finalmente hayan ido.Los primeros aportes de los especialistas de Bomberos confirmaron a Alonso que hubo "sobreabundancia de público" y que no se tomaron medidas para evitar avalanchas, como instalar vallados en el predio.De todas maneras, con las imágenes de los drones en su poder, la fiscal espera evaluaciones precisas en las próximas horas.La determinación de cuánta gente fue efectivamente al predio "La Colmena" servirá para activar el llamado a declaración indagatoria de los hermanos Matías y Marcos Peuscovich, por ahora únicos imputados en la causa caratulada momentáneamente como "averiguación de causales de muerte". (NA).-