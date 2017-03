Recital del Indio: Intendente de Olavarría dijo que "todo se fue de las manos"

El intendente de Olavarría, Ezequiel Galli, brindó una conferencia de prensa hoy en la Municipalidad, donde analizó los detalles de la tragedia ocurrida en el recital del Indio Solari y en la que indicó que toda la responsabilidad de los graves hechos recae en los responsables de la producción."La situación se fue de las manos, no se esperaba tanta gente realmente. Se esperaban unas 150 mil personas y realmente fue impresionante lo que pasó", dijo el intendente, respecto al show que dejó un saldo de dos personas muertas a causa de una avalancha.Y añadió: "Una vez que pasaron a la sala, la responsabilidad de la gente era de la producción. La justicia es la que tiene que determinar cuántas entradas se vendieron y cuánta gente estaba permitida para entrar al lugar. La justicia esta trabajando para determinar responsabilidades. Las dos personas fallecieron dentro del lugar. Era un emprendimiento privado que trajo un espectáculo a Olavarria".El funcionario apuntó decididamente al grupo organizador del recital, Chacal Producciones."Lamento profundamente que lo que debería ser una fiesta terminó siendo lo que fue. Si bien no tenemos responsabilidades legales con los fallecidos, me siento responsable con la situación", indicó.Galli destacó el trabajo conjunto entre los equipos del gobierno de la Provincia de Buenos Aires y el Gobierno Nacional para poder sacar adelante la situación, desde la medianoche de ayer hasta la actualidad."Quiero que la gente tenga tranquilidad. Olavarría al completo, la Provincia de Buenos Aires y el Gobierno de la Nación estamos trabajando fuertemente para solucionar lo que tenemos hoy", expresó.Una vez pasadas las primeras horas de lo sucedido y con la atención correspondiente a los 12 heridos en el Hospital Municipal de la ciudad, Galli aseguró que el principal objetivo actual del municipio es restablecer el orden en las inmediaciones de la terminal de ómnibus, donde hubo rotura de locales, saqueos y enfrentamientos a piedrazos y balas de goma entre fanáticos y la policía."En este momento, tuvimos una situación en la terminal. La gente está muy nerviosa, se desmadró la situación y ya lo pudimos empezar a controlar todo", afirmó el intendente.Y especificó: "Todo el equipo de María Eugenia Vidal de la Provincia y el de Mauricio Macri, en Nación, están trabajando en coordinación con nosotros. Ya estamos trayendo unos 210 micros para que podamos ayudar a la gente a volver a sus casas y descomprimir la situación"."14.30. Abrieron las puertas del predio. Ya pueden ingresar los miles de ricoteros que están en Olavarría", publicó el intendente, unas horas antes del trágico show.Por su lado, aún no se conoció la reacción ni el análisis del propio Indio Solari ante lo sucedido. Según fuentes cercanas, el músico, que llegó a la ciudad el jueves en un avión privado, todavía se encuentra dentro del hotel donde se alojó. Se desconoce la fecha de su regreso a Buenos Aires.Aún se espera la palabra del propio Indio Solari. Según pudo averiguar Infobae, el músico todavía se encuentra dentro del hotel de Olavarría. Se desconoce si emitirá un comunicado o comparecerá ante los medios.